تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فريد البستاتي: مشروع الانتظام المالي مجحف وغير عادل

Lebanon 24
20-12-2025 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1457738-639018216226352770.jpeg
Doc-P-1457738-639018216226352770.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه رئيس لجنة الإقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي رسالة الى رئيس الحكومة نوا سلام ووزيري المال ياسين جابر والإقتصاد عامر البساط، معلناً معارضته لمشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي تمّ عرضه، واعلن انه سوف يسعى "لمنع إقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومنصفاً لجميع المودعين".

وجاء في نص الرسالة: "‏دولة الرئيس نواف سلام، والوزراء بساط وجابر وسعادة الحاكم كريم سعيد ، بكلّ موضوعية اقول لكم أن الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود الّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات.

القانون الذي تقدّمت به في شباط 2025 تحت عنوان "حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع" واقعي ويمكن تنفيذه ويعيد كامل الودائع ويحافظ على القطاع المصرفي الذي هو ركيزة الإقتصاد ولكن للأسف لم تتم مناقشته في الحكومة لأسباب مريبة لا زلت اجهلها.

إن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي اعلنت عن تفاصيله مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد .

هذا القانون لن يمرّ وسوف نقاومه ونحاربه ونعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه.

لم ارد ان نصل الى هذا الحد من المعارضة والسلبية ولكن ما عرضتموه يجبرنا ان نحاربه بشراسة.

من جهة ندعوكم لمراجعة ما تقدمتم به بميزان القاضي العادل، ومن جهة ثانية ندقّ النفير وندعو لمقاومة هذا القانون المجحف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.. جلسة للحكومة الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال لقاء وفد وزارة الخزانة الاميركية: الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عامر البساط

دولة الرئيس

ياسين جابر

البرلمانية

نواف سلام

البرلمان

المعارضة

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2025-12-20
Lebanon24
06:28 | 2025-12-20
Lebanon24
06:18 | 2025-12-20
Lebanon24
06:07 | 2025-12-20
Lebanon24
06:04 | 2025-12-20
Lebanon24
06:02 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24