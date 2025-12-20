جعجع التقى النقيب الجديد للصيادلة: للتصدي للتلاعب والغش في قطاع الدواء

التقى " " في معراب، نقيب الصيادلة الجديد مرقباوي، يرافقه الأعضاء المنتخبون والمدعومون من "القوات "، في حضور الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ورئيسة مصلحة الصيادلة ريما فضول.

وأعرب رئيس "القوات" عن دعمه الكامل مع نواب تكتل "الجمهورية القوية" للنقابة، ودعا النقيب والأعضاء المنتخبين "للتشدد في طبيق القوانين بشكل صارم والتصدي لأي نوع من أنواع التلاعب أو الغش في قطاع الدواء، ودعم إنشاء الذي يضمن جودة عالية لكل دواء يتم تسجيله في ".

