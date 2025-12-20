أجواء باردة ليلاً.. هكذا سيكون طقس الويك اند

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقّرا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها و أجواء باردة ليلاً خاصة في الداخل .الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت:غائم جزئياً بسحب مرتفعة وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر.الأحد:صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً فتقارب ال ٥٠كم/س خاصة في المناطق الجنوبية .الإثنين:قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ورطوبة منخفضة .الثلاثاء:قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ليلاً واحتمال تشكل الضباب على الجبال.