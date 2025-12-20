تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
أجواء باردة ليلاً.. هكذا سيكون طقس الويك اند
Lebanon 24
20-12-2025
|
04:53
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقّرا يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها و أجواء باردة ليلاً خاصة في الداخل .
الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم السبت:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر.
الأحد:
صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً فتقارب ال ٥٠كم/س خاصة في المناطق الجنوبية .
الإثنين:
قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ورطوبة منخفضة .
الثلاثاء:
قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ليلاً واحتمال تشكل الضباب على الجبال.
