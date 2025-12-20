أشرف ريفي يستذكر ذكرى مجزرة التبانة ويطالب بمحاكمة نظام الأسد

استذكر النائب "في ذكرى مجزرة التي ارتكبها نظام المجرم في مثل هذه الأيام من العام ١٩٨٦ والتي أدت الى سقوط اكثر من ٦٠٠ ، الشهيد خليل عكاوي (أبو عربي) وشقيقه الشهيد وكل الأبرياء الذين دفعوا حياتهم ثمناً للظلم والإجرام".



ورأى في بيان أن "هذه الجريمة تبقى شاهداً على معاناة وأهلها، وعلى بشاعة نظام الأسد الذي يجب محاكمته ومحاكمة رموزه الذين ارتكبوا المجازر في وسوريا".

Advertisement