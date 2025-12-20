الجماعة الإسلامية التقت وفدا من مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية - صيدا

استقبل للجماعة الإسلامية بسام في مركز الجماعة الإسلامية في ، وفدًا من "جمعية مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية"، وذلك لمناسبة إنتخاب مجلس أمنائها الجديد.





وضمّ كلًّا من: رئيس الجمعية شادي القواس، حسن أبو زيد، أمين السر عبيد، أمين الصندوق الجردلي، بحضور نائب المسؤول السياسي حسن الشماس ومسؤول العمل الإجتماعي سامر حسنا.





وتم خلال اللقاء إستعراض أبرز النشاطات التي تقوم بها الهيئة وبرامجها في المجالين الإجتماعي والإنساني، والخدمات التي تقدمها في صيدا والجنوب والعديد من المناطق خدمة للمجتمع والإنسان.





بدوره هنأ حمود أعضاء مجلس الأمناء الجديد، مؤكداً أن "مؤسسات الهيئة كانت ولا زالت علامة فارقة في صعيد الخدمات التي تقدمها للمجتمع"، ومتمنيًا للإدارة الجديدة "التوفيق والنجاح في مهامها، وبذل مزيداً من العطاء لخدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل الإجتماعي".

Advertisement