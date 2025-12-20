في هذه المنطقة.. الجمارك تضبط ملوخية منتهية الصلاحية ومواد غذائية ولحوم مهربة

اعلنت أن ضابطة دهمت مستودعًا في منطقة ، وعثرت على نحو 27 طناً من الملوخية اليابسة المنتهية الصلاحية، كان صاحب المستودع يعمد إلى إعادة تعبئتها وتزوير تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، في انتهاك لقانون حماية المستهلك وتهديد مباشر لصحة المواطنين.



كما تم ضبط مواد غذائية أجنبية مهرّبة داخل المستودع.





تم توقيف المخالف، وإتلاف الكميات المضبوطة في مكب صيدا بحضور مراقبين من ، فيما جرى ختم المستودع بالرصاص الجمركي والشمع الأحمر، وتستكمل الضابطة الاجراءات القانونية بناءً على إشارة المختص.





وعند معبر العريضة الحدودي ضبطت مفرزة كمية من اللحوم المهربة الى داخل الاراضي بواسطة سيارة تحمل لوحة ، فتم توقيف السائق لاجراء المقتضى القانوني.