رابطة موظفي الإدارة العامة تلتقي متري لمتابعة ملف تصحيح الرواتب

وقالت: "أكد تجمع الروابط الذي يضم مدنيين وعسكريين من القطاع العام والتعليمي، متقاعدين وفي الخدمة الفعلية، استمرار العمل على مشروع المرسوم الجاري تحضيره المتعلق بشروط زيادة ال٥٠% على صلب الراتب، إضافة إلى تقديمه كاقتراح قانون. وقد وُعِد أعضاء تجمع الروابط من قبل الرئيس طارق متري بموعد عاجل مع الرئيس ووزير المال ، بهدف ضمان الحقوق الموعودة منذ شهرين أمام وفد العسكريين المتقاعدين. مع الأشارة إلى أن هذه الوعود تكتسب أهمية خاصة لكافة القطاعات، في ظل تحضير الرابطة لجعل شهر كانون الثاني شهر الغضب من أجل تحرير الرواتب، وهو إجراء لا نرغب به، لكن يفرضه الواقع المعيشي الصعب".وختم: "كما أبدى الرئيس طارق متري تفهمًا كاملًا للمطالب، ووعد بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل أو بين العيدين، بهدف بلورة المطالب والبحث في عيدية للموظفين".