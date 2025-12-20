تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة تلتقي متري لمتابعة ملف تصحيح الرواتب

Lebanon 24
20-12-2025 | 06:04
Doc-P-1457795-639018327612691882.jpg
Doc-P-1457795-639018327612691882.jpg photos 0
 أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة برئيسها وليد جعجع في بيان، أن "اجتماعها مع الرئيس طارق متري كان بهدف إطلاعه على تحركات الرابطة، وتم خلال الاجتماع تأكيد المطالب المشتركة لتجمع الروابط، لا سيما المطالبة بزيادة 50% في ظل وجود أموال متاحة في احتياطي الخزينة".


وقالت: "أكد تجمع الروابط الذي يضم مدنيين وعسكريين من القطاع العام والتعليمي، متقاعدين وفي الخدمة الفعلية، استمرار العمل على مشروع المرسوم الجاري تحضيره المتعلق بشروط زيادة ال٥٠% على صلب الراتب، إضافة إلى تقديمه كاقتراح قانون. وقد وُعِد أعضاء تجمع الروابط من قبل الرئيس طارق متري بموعد عاجل مع الرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر، بهدف ضمان الحقوق الموعودة منذ شهرين أمام وفد العسكريين المتقاعدين. مع الأشارة إلى أن هذه الوعود تكتسب أهمية خاصة لكافة القطاعات، في ظل تحضير الرابطة لجعل شهر كانون الثاني شهر الغضب من أجل تحرير الرواتب، وهو إجراء لا نرغب به، لكن يفرضه الواقع المعيشي الصعب".


وختم: "كما أبدى الرئيس طارق متري تفهمًا كاملًا للمطالب، ووعد بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل أو بين العيدين، بهدف بلورة المطالب والبحث في عيدية للموظفين".
 
