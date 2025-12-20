"القرصنة" الإعلامية ممنوعة

دأبت كل من محطة تلفزيونية محلية ومحطة فضائية عربية على استخدام ما ينشره موقع " " من خاصة وإعادة نشرها في هاتين الوسيلتين من دون ذكر المصدر.

وهذا يتنافى مع أبسط الحقوق الفكرية والجهد الشخصي المبذول للحصول على أي معلومة خاصة.





فالتعاون بين المؤسسات الإعلامية من شأنه أن يعمّم الفائدة، ولكن لهذا التعاون أصولا وأدبيات هي من أولوية العمل الصحافي الاحترافي.





وهذا ما يقوم به موقع "لبنان24"، الذي ينسب إلى الآخرين أي معلومة يتفرّدون بها، وذلك احترامًا للجهد المبذول للحصول على هذه المعلومة أولًا، والتزامًا بأصول المهنة ثانيًا.





وتلافيًا لتكرار ما تقوم به تلك الوسيلتان من أعمال "قرصنة"، فإن "لبنان24" سيضطر إلى اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها أن تحفظ الحقوق الفكرية لكتّاب الموقع، مع الإشارة إلى أن التعاون الإيجابي بين المؤسسات الإعلامية مرحب به، ولكن من ضمن قواعد أخلاقيات المهنة.