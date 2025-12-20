مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك

صدر عن ـــ ، البيان الآتي: بعد توافر معلومات عن وجود مخزن أسلحة داخل شقة كانت مستأجرة من قبل أحد المطلوبين في بلدة – ، دهمت دورية من الشقة وضبطت مذنبات وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميّة من الذخائر.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المختص.

