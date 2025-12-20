وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي

نعت ، في بيان لها، "الفنان الذي وافته عن عمر ناهز 65 عاما".



وأضاف البيان: "نودّع اليوم الفنان القدير وليد العلايلي الذي شكّل برحيله خسارة كبيرة للساحة الفنية وهو الذي تميّز بأدائه الصادق وحضوره الآسر، فترك بصمة لا تُنسى في المسلسلات والعربية والعالمية التي شارك بها، فكان جسرا ثقافيا حمل بصمته الفنية إلى جمهور واسع ومتنوّع".



وختم البيان: "رحم العلايلي، وألهم محبّيه وذويه الصبر والسلوان."

