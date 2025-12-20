وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الثكافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي

Lebanon 24
20-12-2025 | 08:37
نعت وزارة الثقافة، في بيان لها، "الفنان القدير وليد العلايلي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 65 عاما".
وأضاف البيان: "نودّع اليوم الفنان القدير وليد العلايلي الذي شكّل برحيله خسارة كبيرة للساحة الفنية وهو الذي تميّز بأدائه الصادق وحضوره الآسر، فترك بصمة لا تُنسى في المسلسلات اللبنانية والعربية والعالمية التي شارك بها، فكان جسرا ثقافيا حمل بصمته الفنية إلى جمهور واسع ومتنوّع".

وختم البيان: "رحم الله وليد العلايلي، وألهم محبّيه وذويه الصبر والسلوان."
