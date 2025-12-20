حركة «أمل» تجمع مخاتير صيدا – الزهراني استعدادًا للانتخابات

أقامت الماكينة لحركة «أمل» في دائرة قرى – لقاءً موسّعًا لمخاتير قرى ، ضمن التحضيرات المستمرة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وشارك في اللقاء رئيس في الدائرة الدكتور حسن وزنة، ومسؤول والاختيارية في إقليم الجنوب عدنان جزيني، إضافة إلى مخاتير القرى والبلدات كافة في –

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية القاها رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الدكتور حسن وزنة، الذي أكد أن الحركة الى جانب المجالس الاختيارية والبلدية وكل الفعاليات، ونحن مدعوون الى التعاون في المجالات كافة لتأمين كل المناخات الملائمة لانجاز هذا الاستحقاق، بما يعكس الوجه الحقيقي لابناء هذه المنطقة في الوحدة والتعايش والتنوع.