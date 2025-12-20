حركة «أمل» تجمع مخاتير صيدا – الزهراني استعدادًا للانتخابات

أقامت الماكينة الانتخابية لحركة «أمل» في دائرة قرى صيدا – الزهراني لقاءً موسّعًا لمخاتير قرى القضاء، ضمن التحضيرات المستمرة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وشارك في اللقاء رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الدكتور حسن وزنة، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في إقليم الجنوب عدنان جزيني، إضافة إلى مخاتير القرى والبلدات كافة في قضاء صيدا – الزهراني.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية القاها رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الدكتور حسن وزنة، الذي أكد أن الحركة الى جانب المجالس الاختيارية والبلدية وكل الفعاليات، ونحن مدعوون الى التعاون في المجالات كافة لتأمين كل المناخات الملائمة لانجاز هذا الاستحقاق، بما يعكس الوجه الحقيقي لابناء هذه المنطقة في الوحدة والتعايش والتنوع.