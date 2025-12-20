قرار بشأن بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات.. هذه تفاصيله

علم " " أنّ أصدرت قرارا قضى بوقف العمل في جميع بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن على كافة الاراضي اعتباراً من تاريخ 20-12-2025 الساعة صفر حتى تاريخ 02-01-2026 الساعة 12:00.

Advertisement