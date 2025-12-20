قبل الانتخابات.. وزير إسرائيلي يلوّح بهجوم على لبنان

قال بتسلئيل سموترتش إن "لن تسمح لحزب الله باستعادة قوته"، مؤكداً في الوقت نفسه أن ستعمل على "إخضاع وحزب الله".



وأضاف سموترتش أن إسرائيل "لم تنته بعد من مهمة تدمير حماس" وأنها تقف عند " "، مشيراً إلى احتمال الاضطرار لشن عملية في غزة ولبنان "قبل الانتخابات".

Advertisement