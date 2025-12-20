بعد تبادل إطلاق نار… توقيف أحد أخطر المطلوبين في عكار (صورة)

صدر عن – العامة، بيان أفاد بتوقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء في عكّار، في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الفارّين على الأراضي .



وأوضح البيان أنّ معلومات توافرت لدى مفرزة القضائية بتاريخ 17-12-2025 حول وجود المطلوب ص. س. (مواليد 1997، لبناني) في محلّة – عكّار، وهو مطلوب بموجب 27 مذكرة توقيف بجرائم متعدّدة، أبرزها السرقة، إطلاق النار، التسبّب بوفاة، وسرقة كابلات تعود لمؤسّسة وأسلاك كهربائية.



وبعد الرصد والمتابعة، نفّذت دورية من المفرزة مداهمة لمنزله، حيث حاول الفرار ما أدّى إلى ، قبل أن تتمكّن العناصر من توقيفه من دون تسجيل أي إصابات.



وخُتم البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، وإيداعه الجهة المختصّة، بإشارة من المعني.

