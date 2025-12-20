تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في الشمال... رابطة جديدة للمهندسين المتقاعدين تبصر النور

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:28
أعلنت رابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال نيلها العلم والخبر، بعد مسار تحضيري أنجزته الهيئة التأسيسية بهدف إنشاء إطار جامع يمثّل المهندسين المتقاعدين، ويتولّى التعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، بحسب بيان صادر عنها.

وجرى الإعلان خلال لقاء جمع مهندسين متقاعدين وعاملين، تخلّله إفطار صباحي، حيث ألقى المهندس غسان مهدي كلمة تناول فيها أهمية الرابطة والدور المنتظر منها في المرحلة المقبلة، وذلك بحضور نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، على أن يُحدَّد لاحقًا مسار وآلية الانتساب.

وتضمّ الهيئة التأسيسية للرابطة: غسان مهدي، فارس ناصيف، عبد الله كبارة، غزوان عدره، سموح كسّاب، الدكتور يوسف الضاهر، الدكتور عادل حلّاق، عبد العزيز المقدّم، نافذ ذوق، وأحمد فاخوري.
