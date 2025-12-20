في الشمال... رابطة جديدة للمهندسين المتقاعدين تبصر النور

أعلنت رابطة المهندسين المتقاعدين في نيلها والخبر، بعد مسار تحضيري أنجزته الهيئة التأسيسية بهدف إنشاء إطار يمثّل المهندسين المتقاعدين، ويتولّى مطالبهم والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، بحسب بيان صادر عنها.



وجرى الإعلان خلال لقاء جمع مهندسين متقاعدين وعاملين، تخلّله إفطار صباحي، حيث ألقى المهندس غسان مهدي كلمة تناول فيها أهمية الرابطة والدور المنتظر منها في المرحلة المقبلة، وذلك بحضور نقيب المهندسين في الشمال ، على أن يُحدَّد لاحقًا مسار وآلية الانتساب.



وتضمّ الهيئة التأسيسية للرابطة: غسان مهدي، فارس ، كبارة، عدره، سموح كسّاب، الدكتور يوسف ، الدكتور عادل حلّاق، المقدّم، نافذ ذوق، وأحمد فاخوري.

