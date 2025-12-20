مقدمة تلفزيون "ال.بي.سي"



كلعبة دومينو معقدة, يبدو الشرق الاوسط اليوم, من إيران إلى العراق, سوريا , اليمن وغزة، حيث تخاض صراعاتٌ محورُها اسرائيل, يمكن ان تجر كلَ المنطقةِ الى حروب مفتوحة.



الفرق بين هذه الحروب, وما سبقها من صراعات عربية اسرائيلية بدأت في العام 48 , ان المواجهة خلالها, لم تعد من دولة لدولة, ولم تعد من جيش لجيش, انما اصبحت حروبا دخلتها فصائلُ واحزابٌ وتنظيمات, خرجت على حدود دولها, واصبح ضابط عملها دولا تبحث عن توسيع نفوذها في الشرق الاوسط, من , الى الصين وروسيا, وصولا الى ايران, دول الخليج, مصر وتركيا التي قررت ان تصبح رأس حربة في مواجهة اسرائيل, وبدأت معركة توسعة نفوذها لتعود لاعبا اساسيا في تركيبة المنطقة.



وقد تأتي المباحثات التي أجراها رئيس مخابراتها مع رئيس حركة حماس خليل الحية في هذا الإطار.



هذا المشهد صعب الفهم, لا سيما ان اسرائيل , وبعد عامين على معركة طوفان الاقصى, لا تريد السلام, انما تكريس انتصارها العسكري على المنطقة.



على هذا الاساس, سيحاول بنيامين نتنياهو اقناع الرئيس دونالد رامب بأهمية توجيه بلاده ضربة جديدة لايران, تحت حجة الخوف من عودتها الى برنامجها النووي, في وقت تبقى سوريا, محور الصراع, وهي انتقلت الى مواجهة جديدة, عنوانها قتال داعش, الذي دخلت اليه في الساعات الاخيرة, الولايات المتحدة, الاردن والعراق, تحت أعين انقرة.



وسط كل هذا، لبنان موجود في قلب الدومينو.



رئيس الحكومة نواف سلام اعلن اليوم اننا على بعد ايام من انهاء المرحلة الاولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني , والانتقال الى شماله.



وتقدم الخطة هذا، ان حصل, لن يوقف الضغط .



فالمنطقة ولبنان معها دخلا مرحلة تغيير كبيرة، تغييرسيستغرق سنوات طويلة .





مقدمة تلفزيون "الجديد"



يطوي الاسبوع اوراقَه على اشاراتٍ ظاهرُها ايجابي وباطنُها مجمّد، في انتظار الاستحقاقات المؤجّلة الى ما بعد اطلالة العام المقبل// فمن إيجابيات اجتماعات باريس والناقورة الى مشروعِ قانون الفجوة المالية حيث تم ربطُ المَيدان السياسي بالاقتصادي/ بين حصريةِ السلاح وقوانينِ الاصلاح// وفي ارتداداتِ قانون الانتظام المالي الذي اعلنه بالامس رئيسُ الحكومة نواف سلام/ بدأت التساؤلات حول الآلياتِ التنفيذية والمهلِ الزمنية للاقرار والبَدء بالتنفيذ/ علماً ان مشروعَ القانون يُتوقّعُ إقرارُه في جلسةِ الاثنين المقبل في قصر بعبدا/ لتبدأَ بعدها رحلةٌ محفوفة بمخاطرِ مجلس النواب واحتمالاتِ المماطلة وامكانياتِ التعديل وعملياتِ البيع والشراء على اسمِ اموالِ الناس// وفي السلاح لفت اعلانٌ من السرايا اليوم اننا على بُعد ايامٍ من الانتهاء من المرحلة الاولى، وأن الدولةَ جاهزةٌ للانتقال الى المرحلة الثانية شَمال نهر الليطاني/ وفي معلومات الجديد فإن الحكومة تنتظر تقريرَ الجيش مطلِعَ العام المقبل ليُبنى على الشيء مقتضاه، ويتمُّ الانتقال الى المرحلة الثانية تَبعاً لتقديرات المَيدان والمؤسسة العسكرية/ علماً ان الجيش وبحسَبِ المصادر الحكومية/ يُحكِمُ سيطرتَه بشكلٍ كامل جنوب اللَيطاني باستثناءِ النِقاط التي ما زالت تحتلُّها اسرائيل/ وهذا ما تُعوّلُ عليه الدولةُ في تظهيرِ صورة الواقعِ الجنوبي امام المجتمعِ الدولي والتي تمّ ارسالُها بواسطةِ الحقيبة الدبلوماسية من خلالِ جولة السفراء مَطلِعَ الاسبوع// وأبعد من المَيدان اللبناني/ وتحتَ اسم عين الصقر/ كانت معاقلُ تنظيم داعش في سوريا على موعدٍ معَ هجومِ ما بعد منتصف الليل الأميركي/ والذي استهدف اكثرَ من سبعين موقعاً في وسط سوريا/ وقد وَضع الرئيس دونالد ترامب العملية في اطار الردِ الانتقامي القاسي جداً على مقتل جنودٍ اميركيين/ مؤكداً ان واشنطن تسعى لاعادةِ الاستقرار الى الشرقِ الاوسط عبرَ القوة/ واعداً سوريا بمستقبلٍ افضل اذا تم القضاءُ على داعش// وعواملُ الاستقرار في المِنطقة تبقى معلقةً على المرحلة الثانية في غزة/ حيث كان لافتاً لقاءُ ميامي الذي جَمعَ المبعوثَ الاميركي ستيف ويتكوف برئيسِ الوزراء ووزيرِ الخارجية القطري محمدعبد الرحمن آل ثاني ووزيرَي خارجية مِصر وتُركيا، وتمّ البحثُ في مسارِ التفاهمات السياسية والالتزام المَيداني// من لبنان الى سوريا وغزة/ العُنوانُ المشترك تجميدُ الاوضاع في انتظارِ اجتماع نتنياهو بترامب معَ نهايات العام/ وعندها تُبنى على تفاصيلِ اللقاء مقتضياتُ التطورات/ علماً ان الرئيسَ الاميركي يسعى لاستكمالِ ما بدأه واعلنه والتزمَ به في شرم الشيخ/ وعليه فإن الضغطَ الاميركي سيكونُ عنواناً بارزاً للقاءِ آخِرِ العام في المكتب البيضاوي/ ومنه قد تَخرُجُ ايجابياتٌ يتسلّمُ اوراقَها العامُ الطالع.





مقدمة تلفزيون "أم.تي.في"





همّان يشغلان بالَ اللبنانيين: حصرُ سلاحِ حزبِ الله، وحصرُ خسارةِ المودعين. هدفُ حصرِ السلاح: معالجةُ الفجوةِ الأمنيّة - العسكريّة، فيما هدفُ حصرِ خسارةِ المودعين معالجةُ الفجوةِ الماليّة واستردادُ الودائع. وبين الفجوتين يتحرك المسؤولون في سباق مع الوقت. فالعالم كلُّه يترقّبُ النتائجَ التي حقّقتها الدولةُ اللبنانية على صعيد خُطةِ حصرِ السلاح، وخصوصاً أنّ المرحلة الأولى منها، والمتعلقة بمنطقة جنوب الليطاني تنتهي بعد أيامٍ قليلة. فهل اَنجزتِ الدولةُ اللبنانيّة المطلوبَ منها؟ وهل أصبحت مستعدةً للإنتقال إلى المرحلة الثانية من عملية حصرِ السلاح المتمثّلةِ بمنطقة شمالِ الليطاني؟ إنهما السؤالانِ المطروحان، وخصوصاً في ظلِّ لغةِ التهويلِ الآتية ليس من إسرائيلَ فحسب، بل من الولايات المتحدة الأميركيّة أيضاً. إذ ليس تفصيلاً أن تكشف مصادرُ أميركية عن وجود خُطة عسكريّةٍ متكاملة، أميركية - إسرائيلية لنزع سلاح حزبِ الله بالقوة، إذا لم يستجب الحزبُ للضغوط العربيّةِ والدوليّة. فهل يتجاوب حزبُ الله، أم يواصل سياسةَ الأرض المحروقة ما يعرّض جمهورَه وبيئتَه وكلَّ لبنان لمخاطرَ جسيمة وقاتلة؟ في الإنتظار، مجلس الوزراء ينعقد الإثنين للبحث في قانون الإنتظامِ الماليّ واستردادِ الودائع الذي سيُعرض على جدول الأعمال. وفي المعلومات أنّ الأطراف السياسيّة بدأت بدراسته وتشريحِه لاتخاذ موقفٍ واضحٍ منه إن في مجلس الوزراء الإثنين، أو في مجلس النواب بعد ذلك. وعطلةُ نهايةِ الأسبوع ستمنح الأطرافَ المذكورة الوقتَ الكافي لدراسته، واتخاذِ الموقفِ النهائيِّ منه. علماً أن الأجواء الأوليّة تفيد أنّ ملاحظاتٍ كثيرة يمكن أن تُوجّه إلى المشروع ما قد يعوّق تمريرَه بشكله الحالي. لكن قبل تفصيل التطورَين العسكري والاقتصادي نتوقف عند ما دُمّر نتيجةَ المغامرةِ العسكرية لحزب الله في حرب الإسنادِ وما تلاها. فإلى 8،5 مليارات دولار من الخسائر، تمّت إضافة 340 مليون دولار من الديون







مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



اسبوع حافل ينتهي بعدما تنقلت أحداثه بين بيروت والناقورة وباريس ليفتتح اسبوع جديد في أبرز ملفاته مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يناقشه مجلس الوزراء بعد غد الاثنين. وبين أسبوع وأسبوع يظل العامل الاسرائيلي حاضراً بكل ما يحمله من اعتداءات وتهديدات تتواصل رغم تسريب العدو عبر وسائل إعلامه أن الأوضاع في لبنان وسوريا وغزة مجمّدة حالياً بانتظار اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر الشهر الحالي.



الأوضاع المجمدة التي زعمها العدو تدحضها الوقائع الحربية الميدانية من لبنان الذي كانت عاصمته وضاحيتها الجنوبية اليوم مسرحاً للطيران المسيّر مروراً بقطاع غزة حيث سقط خمسة شهداء في قصفٍ معادٍ لمدرسة تؤوي نازحين وصولاً الى سوريا حيث توغل جيش الاحتلال في إحدى قرى ريف القنيطرة. وفيما المطلوب ضغط على العدو الاسرائيلي للاستجابة للاتفاقات والتفاهمات التي تحققت بمساعي رُعاة دوليين ومن رحمها كانت لجنة الميكانيزم لم يجد الأميركي ماركو روبيو سوى ضرورة نزع سلاح قائلاً إننا لا نريد ان يستعيد الحزب قدراته على تهديد اسرائيل. أما تهديد داعش فكانت مواجهته على موعد مع موجة واسعة من الضربات الأميركية التي استهدفت التنظيم الإرهابي في سوريا. الضربات التي شملت أهدافاً في مناطق بحمص ودير الزور والرقة جاءت رداً على هجوم ادى الى مقتل جنديين اميركيين في تدمر.

وأطلق الجيش الأميركي على هذه الضربات تسمية (عين الصقر) وتحدثت قيادته المركزية عن اكثر من سبعين هدفاً تم قصفها واكدت ان مقاتلات أردنية قدمت دعماً للعملية التي توقعت وسائل اعلام أميركية أن تستمر أسابيع او أشهراً. وبعد وقت قصير على الغارات الأميركية التي أُبلغت بها اسرائيل مسبقاً اكدت التزام دمشق الثابت بمكافحة تنظيم داعش. وقالت ان سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها.





مقدمة تلفزيون "أو تي في"



بين الضربة الاميركية لداعش في سوريا، بمشاركة أردنية، وعودة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى الترويج لضربة جديدة على ايران، على ان يَطرَحَ الموضوع في زيارته المقبلة لواشنطن، يزداد الوضع تعقيداً على المستوى الاقليمي يوماً بعد يوم، لينعكس تلبداً اكبر في الاجواء اللبنانية، حيث تعيش السلطة السياسية حالاً من النكران الكامل، سواء على خط الجنوب، او الاصلاح المالي.



جنوباً، جزمٌ من رئيس الحكومة نواف سلام اثر استقباله السفير السابق سيمون كرم بأنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وتشديد على أنّ الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني. اما الغارات الاسرائيلية، فمستمرة، والاحتلال قائم، والحلول غير مطروحة راهناً سواء للنقاط الحدودية العالقة او لمسألة مزارع شبعا.



اما اصلاحياً، فالموعد المنتظر جلسة مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، لإقرار قانون الفجوة المالية، وفي هذا الاطار، لفت توجيه رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاتي رسالة الى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان، معلناً معارضته لمشروع قانون "الإنتظام المالي واسترداد الودائع" الذي تمّ عرضه. وأعلن أنه سيسعى الى منع اقراره والعمل لتعديله حتى يصبح عادلاً ومتصفاً لجميع المودعين. ورأى البستاني ان القانون الذي تعدّه الحكومة مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد. وقال: هذا القانون لن يمرّ وسنقاومه ونحاربه ونعلن اليوم افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه.



تبقى اخيراً الانتخابات النيابية التي حولها تعاطي السلطة الى قضية حياة او موت ومسألة وجود للديموقراطية اللبنانية المهددة اكثر من اي يوم مضى. فبعض النواب يستسهلون الكلام عن تمديد تقني وغير تقني، فيشرعون سرقة التمثيل الشعبي، الممنوح لولاية من اربع سنوات، بلا حسيب ولا رقيب. وبعض القوى السياسية يستسيغ ضرب حق المنتشرين في انتخاب نواب يمثلونهم، فينقلبون على مواقفهم السابقة، ويبدلون في قناعاتهم بناء على حسابات انتخابية مرحلية يعتقدونها صحيحة.



اما المزايدات السياسية، ففي الذروة، حيث وصل الامر برئيس القوات سمير جعجع امس الى تحدي رئيس الجمهورية، بطرح ارسال رئاسية الى مجلس النواب، يعرف قبل سواه ان اثرها سيكون معدوماً اذا استمر الخلاف السياسي.



تبقى اشارة الى تحد من نوع آخر جدد رفعه امس رئيس جبران باسيل، حيث دعا الى مناظرة علنية، كلَّ من يتهمه بملفات فساد، مبدياً جهوزيته للمواجهة مباشرة على الهواء.



مقدمة تلفزيون "المنار"



كعادتها تتحدثُ المسيراتُ الاسرائيليةُ عن نتائج ِاجتماعات الميكانيزم، وهي اليومَ اخبرت اللبنانيين بصوتٍ عالٍ ان لا شيءَ تغيرَ وان الاصرارَ الاميركيَ على تغطية العدوان ِلا يزال ُحاضراً، وكذلك خرق ُاتفاق ِوقف اطلاق النار ..

ومع اجتماع ِالامس الذي وقّعَ بنيامين نتنياهو محضرَه ببيانٍ صادرٍ عن مكتبه، لم يعد مجديا ًالسؤال ُعن ايِ دور ٍللميكانيزم خاصةً بعدما قدمَها نتنياهو اطاراً فعالاً يساندُ كيانَه في مراقبةِ الجيش اللبناني في ما يُسمى نزع َالسلاح.. والسؤال هنا، هل سمع َبعضُ السياديين بإهانةِ نتنياهو لجيشِنا الوطني؟ أم خضع َهؤلاءِ بالكاملِ لارادة تل ِابيب بعدما اعلنوا التحاقَهم بالمشروع ِالاميركي؟ وهل باتتَ مهمتهم التمهيدُ لمهام مزعومة ٍفي الاتفاقِ الذي لم يلتزم الاسرائيليُ باي تفصيلٍ وارد ٍفيه على مرأى العالم ِوالضامنين ؟

اما الضاربين َنهاية َالعام مواعيد َللانتقال الى مراحل َاخرى من التنازل اللبناني – او المهولين َبالسيفِ الصهيوني ِوالعصى الاميركي- فلا يزالون متحللينَ من كل واجب ٍوبعيدينَ عن ممارسةِ اي ِلون ٍمن المسؤوليات الوطنية، ولا يبالون بايِ مصير ٍيُؤخَذ اليه لبنانُ بكل ابنائه، وليس بيروتُه وجنوبُه وبقاعُه فقط ...

في المشاريعِ الاميركيةِ المجهزةِ للمنطقة، ومنها لبنان، والتي تخرجُ خرائطُها تباعا ًمن "شركة ترامب العقارية"، جاء احدثُها في التسريبات الاعلاميةِ الاميركيةِ بعنوان " شروق ِالشمس في غزة" ، وهو يحول ُالقطاعَ الفلسطينيَ المدمرَ الى منطقة ٍسياحية ٍحديثة ٍبأكثر َمن مئةِ مليار دولار، اما الشرطُ فهو نزعُ سلاحِ المقاومة في القطاع .. هو شرطٌ استبقت حركةَ حماس الحكم َعليه حين قالت إن سلاحَ المقاومةِ باقٍ حتى قيام ِالدولة الفلسطينية التي تلونت ارضُها بدماءِ ابنائها منذ ُقيام ِكيان الاحتلال .

