غدًا.. تدابير سير في محلّة جسر الفيات

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة ما يلي:



"بتاريخ 21-12-2025 ستقوم إحدى الشركات بتنفيذ أعمال تزفيت في محلّة الفيات (أسفل جسر الفيات ومحاذاته) على عدّة مراحل على الشكل الآتي:



على المسلك المؤدّي من العدلية باتّجاه سنّ الفيل، بحيث سيتمّ تحويل السير فوق جسر الفيات، وعند الانتهاء ستتابع الأعمال على المسلك المؤدّي من سوق الأحد باتّجاه المطاحن، ممّا يتطلّب إقفالًا جزئيًّا للسير، وعند الانتهاء تتابع الأعمال على المسلك المؤدّي من تقاطع الفيات باتّجاه على المسلكين، بحيث سيتمّ تحويل السير باتّجاه محلّة العدلية.



سيباشر بالأعمال اعتبارًا من الساعة 5.00 وحتى الساعة 17.00 من التاريخ المذكور، وستؤدّي الأعمال إلى تضييق مساحة السير في المكان، دون التسبّب بقطع الطريق".



وطلبت من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

