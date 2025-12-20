تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غدًا.. تدابير سير في محلّة جسر الفيات

Lebanon 24
20-12-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1457924-639018618203836358.png
Doc-P-1457924-639018618203836358.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي: 

"بتاريخ 21-12-2025 ستقوم إحدى الشركات بتنفيذ أعمال تزفيت في محلّة الفيات (أسفل جسر الفيات ومحاذاته) على عدّة مراحل على الشكل الآتي:

على المسلك المؤدّي من العدلية باتّجاه سنّ الفيل، بحيث سيتمّ تحويل السير فوق جسر الفيات، وعند الانتهاء ستتابع الأعمال على المسلك المؤدّي من سوق الأحد باتّجاه المطاحن، ممّا يتطلّب إقفالًا جزئيًّا للسير، وعند الانتهاء تتابع الأعمال على المسلك المؤدّي من تقاطع الفيات باتّجاه الأشرفية على المسلكين، بحيث سيتمّ تحويل السير باتّجاه محلّة العدلية.

سيباشر بالأعمال اعتبارًا من الساعة 5.00 وحتى الساعة 17.00 من التاريخ المذكور، وستؤدّي الأعمال إلى تضييق مساحة السير في المكان، دون التسبّب بقطع الطريق".

 وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تدابير سير في محلّة راس النبع – شارع محمد الحوت
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير تحت جسر سليم سلام
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من مستديرة الطيونة باتجاه العدلية وصولا حتى جسر الفيات (التحكم المروري)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

مديرية ال

الأشرفية

العلم

العلا

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:13 | 2025-12-20
Lebanon24
15:13 | 2025-12-20
Lebanon24
15:07 | 2025-12-20
Lebanon24
14:39 | 2025-12-20
Lebanon24
14:23 | 2025-12-20
Lebanon24
14:09 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24