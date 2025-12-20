تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موقف مصري لافت يواكب التحرك الديبلوماسي: لا سلاح الحزب ولا اعتداءات إسرائيل

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1457981-639018947629426853.webp
Doc-P-1457981-639018947629426853.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رضوان عقيل في" النهار": تولي مصر عناية خاصة للبنان وتحرص على عملية استقراره وهي لم تكن بعيدة من رؤية الاتيان بالرئيس جوزاف عون إلى سدة الرئاسة. ولا تقدم نفسها طرفاً أو داعماً لفريق على حساب اخر، بحيث تعمل على إحداث توازن بين الأفرقاء من "القوات اللبنانية" إلى "حزب الله"، في وقت لا يتأخر الأخير عن الحفاظ على قناته المفتوحة مع القاهرة، وخصوصاً أن دولاً عربية تضعه على قائمة لوائح الإرهاب ولا تتواصل مع قيادته ولا نوابه. من هنا نشاط الديبلوماسية المصرية في لبنان وخصوصاً في السنتين الأخيرتين بعد حصول جملة من التبدلات في بلدان الإقليم ليس أقلها ما حصل في سوريا وانهيار نظام بشار الأسد. وحل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيروت بعدما سبقه إليها وزير خارجيته بدر عبد العاطي ورئيس الاستخبارات العامة اللواء حسن رشاد، مع إبراز "تأكيد مصري" على عدم ترك لبنان والغرق في أزماته وأخطرهاالتهديدات الإسرائيلية التي لا تتوقف. ولذلك فإن الجميع في لبنان ينظرون بعين إيجابية لآداء مصر، والأنظار توجه نحو علاقتها مع "حزب الله" التي لم تنقطع في الأصل بين الطرفين، منذ أيام ولاية الرئيس الراحل حسني مبارك وتواصلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويلخص مصدر مواكب لعلاقة مصر والحزب بأنها " تقوم على درجة لا بأس بها من التفاهم إذ يتفق الطرفان على جملة من الأمور ومن غير أن تقبل القاهرة بالطبع إبقاء السلاح في يد الحزب، ولا تسلم في الوقت نفسه باستمرار إسرائيل في عدوانها ضد الحزب وتضرر كل البلد".ويعمل المسؤولون في لبنان على الاستفادة من علاقة مصر مع الإدارة الأميركية فضلاً عن إسرائيل مع "إمكان استثمارها" في مصلحة لبنان، بغية ممارسة ضغوط على بنيامين نتنياهو للركون إلى التوجه الأميركي لمنع التصعيد الذي يعتمده، وسط محاولة التعويل على اجتماعه المنتظر مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
ويقول الحزب إنه ينظر بكل ارتياح إلى الدور المصري حيال لبنان والتوجه الحقيقي عند القاهرة "لاحتضان لبنان والعمل على منع التصعيد الإسرائيلي". وتلقى الحزب بارتياح كلام مدبولي عند إشارته من السرايا بعد زيارته الرئيس نواف سلام، إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب واحتلالها مساحة من أراضيه.
ويؤكد قيادي في الحزب أنه يتطلع إلى علاقة طيبة مع مصر والاستفادة من حضورها في "تحصين موقف لبنان من عدوان إسرائيل الذي يستهدف اللبنانيين لتحقيق مشروعها واستمرار احتلالها"، مشيراً الى "أن اتصالاتنا لم تتوقف مع المصريين". وإذا كان الحزب لم يتبن ما طرحه رئيس الاستخبارات المصرية لجهة "تجميد سلاح الحزب" وانتظار حصيلة عملية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فإن الحزب يبقى من المرحبين بدور مصر ومساعيها في لبنان، وهي لن تتأخر في دعمه بالمباشر وغير المباشر بحسب شخصية لبنانية على تواصل مع المسؤولين في القاهرة "الذين يتعاطون مع لبنان بكل إيجابية والمساهمة في التخفيف من اثقال الأعباء التي تهدده".
في غضون ذلك لا بد من الإشارة إلى أنه عندما تقوم مصر بالاهتمام في لبنان ومساعدته، فهي في الوقت نفسه تساهم في تحصين أمنها القومي الواقع في شريط من النار والحروب المفتوحة من غزة إلى ليبيا المضطربة وحرب اليمن، إضافة الى أن علاقتها لم تسوّ مع السلطات الجديدة في سوربا جراء التباعد في الخيارات بين الطرفين، ولن تتأخر مصر في مد شراع ديبلوماسيتها حيال لبنان مستفيدة من قيامها بالحوار ولقاء مختلف الأفرقاء. وهذا ما يطبقه بالفعل سفيرها علاء موسى من خلال مروحة تواصله مع الجميع، على عكس سفراء مؤثرين أيضاً لكن لا يمكنهم التحدث مع مختلف الأفرقاء ولاسيما منهم  "حزب الله" الذي يحرص على استمرار قناته مع مصر في المحيط العربي ومع الفرنسيين في أوروبا.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: لا يوجد ربط بين تسليم سلاح الحزب وبين انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مساع لاحياء اللجنة الخماسية العربية والدولية وتحرك مصري لردع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأعياد تحرّك مطار بيروت...ارتفاع لافت في أعداد الوافدين والمسافرين
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:47 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2025-12-21
Lebanon24
02:15 | 2025-12-21
Lebanon24
02:07 | 2025-12-21
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
01:45 | 2025-12-21
Lebanon24
01:30 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24