تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أربعة مطالب لبنانية أمام"الميكانيزم".. والقاعدة الاساس "الخطوة مقابل خطوة"

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1457982-639018948963778751.png
Doc-P-1457982-639018948963778751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لم تعد إجتماعات لجنة "الميكانيزم" مجرّد لقاءات تقنية لضبط الحدود الجنوبية، بل تحوّلت أخيراً إلى المساحة السياسية – الأمنية الأكثر حساسية، في مسار الصراع غير المباشر بين لبنان و"إسرائيل". ومع انتقال رئاسة الوفد اللبناني إلى الديبلوماسي المدني السفير سيمون كرم، تحاول الدولة اللبنانية إعادة الإمساك بدفّة التفاوض، ليس من موقع ردّ الفعل، بل من موقع صياغة شروط واضحة لما تريده وما ترفضه. وفي خضم هذه الإجتماعات، يُعيد لبنان طرح ملف الحدود ومسارات إنهاء الاحتلال، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجنوبيين خلال الحرب التي اندلعت بين حزب الله و"إسرائيل"، لتكون هذه اللجنة المحكّ الفعلي لطموحات سيادية وأمنية واقتصادية لبيروت.

وتتمحور المطالب اللبنانية حول أربعة محاور رئيسية هي: الانسحاب "الإسرائيلي" من التلال الحدودية، عودة الأهالي إلى القرى المدمّرة، إعادة إعمار الجنوب، واستعادة الأسرى، مع إبقاء ملف مزارع شبعا بنداً مؤجلاً إلى "المرحلة الأخيرة"، على ما قال رئيس الجمهورية جوزاف عون، لا ملغى. لكن التحدي الحقيقي، كما تقرأه العواصم الغربية، لا يكمن في مشروعية هذه المطالب، بل في كيفية تحويلها إلى وقائع، من دون دفع أثمان سيادية طويلة الأمد.

المقاربة اللبنانية داخل لجنة "الميكانيزم"، على ما تؤكّد مصادر سياسية مطلعة، تقوم على مبدأ التدرّج، فبدلاً من تسوية شاملة دفعة واحدة، يركّز الوفد اللبناني على تحقيق إختراقات مرحلية قابلة للقياس، تبدأ بالملفات الإنسانية والأمنية الأقل تعقيداً، على قاعدة "الخطوة مقابل خطوة"، تمهيداً لمعالجة القضايا الأوسع. في هذا السياق، يُبدي لبنان استعداداً لهوامش تفاوض محدودة، أبرزها تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتحمّل مسؤوليات أمنية مباشرة في القرى التي يُفترض أن تنسحب منها "القوات الإسرائيلية". كذلك، لا يمانع لبنان، وفق ما تنقل المصادر، تشديد آليات الرقابة الدولية، سواء عبر تقارير تقنية دورية أو وسائل مراقبة غير قتالية، شرط أن تبقى هذه الآليات ضمن تفويض "اليونيفيل" القائم، وألا تتحوّل إلى وصاية دائمة أو بديلة عن الدولة.. وتشير المصادر إلى أنّ عودة السكان إلى القرى الحدودية، تشكّل في المقاربة اللبنانية، خط الإختبار الأول للمصداقية الدولية. فبيروت ترفض بشكل قاطع أي طرح يُبقي القرى خالية من أهاليها تحت حجج أمنية، أو يُعيد إنتاج مفهوم "المنطقة العازلة" (أو المنطقة الإقتصادية أو السياحية)، بصيغة غير معلنة..

الأمر نفسه ينطبق على إعادة إعمار الجنوب. فلبنان، على ما توضح المصادر، يقبل بإدارة العملية عبر مؤسسات الدولة، وبإشراف مالي وتقني دولي يُطمئن الجهات المانحة، لكنه يرفض أن تتحوّل أموال الإعمار إلى أداة ابتزاز، أو أن تُربط بتغييرات في التوازنات السياسية الداخلية.

وفي ما يتعلّق بملف الأسرى والمحتجزين لدى "إسرائيل"، يعتمد لبنان مقاربة قانونية – إنسانية، مدركاً في الوقت نفسه أنّ "إسرائيل" تميل إلى إدراج هذا البند ضمن "سلّة تفاهمات" أوسع. لذلك، يصرّ الوفد اللبناني على إبقاء الملف حاضراً في كل جولة تفاوض، ولو من دون اختراق فوري. أما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، فرغم إدراك لبنان لتعقيداتها الإقليمية، يرفض إخراجها من إطار النزاع. والقبول بترحيل البحث فيها زمنياً، لا يعني في المنطق اللبناني، التنازل عنها أو إسقاطها من أي تسوية نهائية.وفق هذا السيناريو، يسعى لبنان، على ما تلفت المصادر المطلعة، إلى تحقيق عودة تدريجية للأهالي، إطلاق إعادة إعمار مشروطة بتمويل دولي يُدار عبر الدولة، تبادل محدود للأسرى، وتثبيت دور الجيش جنوب الليطاني بدعم غربي. في المقابل، يقبل بآليات رقابة دولية أكثر تشدداً (مسيّرات، كاميرات، تقارير دورية)، والتزام سياسي بعدم فتح الجبهة الجنوبية، وتجميد أي نشاط عسكري غير رسمي من دون إعلان نزع سلاح شامل، الى جانب عدم حلّ ملف مزارع شبعا فوراً، بل ترحيله إلى مرحلة لاحقة ضمن تفاوض أوسع مرتبط بالحدود البرية.

وفي مقابل هذه المرونة، يضع لبنان خطوطاً حمراء واضحة: لا منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية، لا تطبيع سياسي تحت غطاء تقني، لا قوات أجنبية خارج "اليونيفيل"، ولا ربط بين الحقوق الإنسانية والسيادة والتسويات الإقليمية. وتحاول "إسرائيل" في الوقت نفسه – بدعم من بعض المقاربات الغربية – انتزاع ضمانات أمنية طويلة الأمد قبل أي إنسحاب فعلي. وهنا يبرز جوهر الاشتباك التفاوضي: لبنان يقبل بضمان الاستقرار، لكنه يرفض أن يتحوّل هذا الاستقرار إلى "أمن إسرائيلي" آحادي الجانب يُفرض داخل الأراضي اللبنانية، سيما وأنّ اعتداءاته على لبنان لا تزال مستمرة. من هنا، يحاول لبنان، على ما تُعقّب المصادر نفسها، إيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي: "نحن مستعدون لضمان الإستقرار في جنوب لبنان، من دون التفريط بالسيادة"..  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبادرة مصرية من شقين: تثبيت وقف اطلاق النار واستراتيجية "الخطوة مقابل خطوة"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالبة أميركية للبنان بخطوات محددة قبل انتهاء العام وضغط على الجيش لتسلّم مواقع "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: خطوة الدولة في "الميكانيزم" عقلانية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لبنانية للحدث عن وفد مجلس الأمن : تعيين مدني بلجنة "الميكانيزم" خطوة على الطريق الصحيح
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2025-12-21
Lebanon24
02:15 | 2025-12-21
Lebanon24
02:07 | 2025-12-21
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
01:45 | 2025-12-21
Lebanon24
01:30 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24