تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الضغوط الدولية تكبح التصعيد الإسرائيلي… ودفع خارجي لإطلاق مسار التعافي المالي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-12-2025 | 01:00
A-
A+
د
Doc-P-1458005-639019006963292306.png
Doc-P-1458005-639019006963292306.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد المؤشرات السياسية والديبلوماسية بأن احتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله لا يزال مؤجلا في المدى القريب، من دون أن يسقط نهائيا من الحسابات، في ظل سلوك إسرائيلي يتسم بعدم الاستقرار وصعوبة التنبؤ. ويعزى هذا التريث إلى مجموعة عوامل متداخلة، في مقدمها الرهان الدولي، ولا سيما الأميركي، على منح مسار لجنة الميكانيزم فرصة لتحقيق اختراقات ملموسة، بالتوازي مع ترقّب نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي مقابل هذا المسار، تواصل إسرائيل اعتماد سياسة الضربات الموضعية والعمليات الخاصة كأداة ضغط ميداني، مع محاولات متكررة لإرباك عمل الجيش  جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، نفذ الجيش  بالتعاون مع اليونيفيل عملية كشف على منزل في بلدة بليدا تعرض لاستهداف بمحلّقتين انتحاريتين، ليتبيّن بعد الكشف الميداني خلوّه من أي أسلحة أو وسائل عسكرية، في خطوة تعكس إصرار المؤسسة العسكرية على تثبيت دورها والالتزام بمهامها رغم التعقيدات الميدانية.
سياسيا، أعاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفع منسوب التهديد، معلنا أن إسرائيل قد تضطر إلى شن عملية في غزة ولبنان قبل الانتخابات، ومجدّدًا التأكيد على منع حزب الله من استعادة قوته. 

في المقابل، اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال أحمد وحيدي، أن إسرائيل لا تجرؤ على خوض حرب برية مع حزب الله، مشيرًا إلى أن المواجهة تقتصر على ضربات جوية من مسافات بعيدة، مع ما يرافقها من سقوط مدنيين.
داخليا، أطلع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم على نتائج الاجتماع الأخير للجنة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني باتت على وشك الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر، وفق الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بتكليف من الحكومة، مع التشديد على ضرورة توفير الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية.

ويأتي ذلك في ظل حراك ديبلوماسي داعم للبنان، تمثل باتصال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث جرى التأكيد على دعم العراق لاستقرار لبنان وسيادته، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة. كما كرّست اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L)، عقب اجتماعها الخامس في بيروت، إجماعًا دوليًا متجدّدًا على دعم القوات المسلحة اللبنانية، بوصفها ركيزة أساسية لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة.

وعلى خط مواز، تتهيأ الحكومة لجلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، وسط توجّه لإقرار قانون الفجوة المالية كمدخل أساسي لمعالجة أزمة الودائع وإطلاق مسار التعافي المالي. ويرتكز المشروع على حماية صغار المودعين وصرف ودائعهم التي تقل عن 100 ألف دولار على مراحل، في مقابل معالجة الودائع الأكبر عبر سندات طويلة الأجل مدعومة بأصول حقيقية، مع توزيع الخسائر وفق تراتبية واضحة تشمل المصارف ومصرف لبنان والدولة، بالتوازي مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتعتبر الحكومة أن هذه الخطوة، رغم صعوبتها، باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل، في ظل ترابط الإصلاح المالي مع استعادة دور الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
سباق بين التصعيد الإسرائيلي والضغوطات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مسار التصعيد الاسرائيلي مستمر
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة CFI: ملتزمون بدعم مسار التعافي والنمو في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان "بين ضغوط التصعيد الإسرائيلي والسجال الداخلي بشأن قانون الانتخاب"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

نائب رئيس

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2025-12-21
Lebanon24
02:15 | 2025-12-21
Lebanon24
02:07 | 2025-12-21
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
01:45 | 2025-12-21
Lebanon24
01:30 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24