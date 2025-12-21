تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
التصعيد في ايران لا لبنان
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-12-2025
|
01:15
لا يزال الحديث عن احتمال حصول تصعيد إسرائيلي يحظى بمتابعة واسعة في الأوساط السياسية، وسط ترقّب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات.
إلا أنّ مصادر مطّلعة تشير إلى"أنّ الربط المباشر بين أي تصعيد في
لبنان
ونتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
لم يعد دقيقًا كما في السابق".
فبحسب هذه المصادر، "ثمّة عوامل إضافية باتت تتحكّم بالمسار الأمني في المنطقة، في ظل تركيز أميركي واضح على أولوية احتواء الأزمات الإقليمية". وعلى هذا الأساس، ترى جهات متابعة" أنّ احتمالات التصعيد باتت أقرب باتجاه
إيران
منها نحو الساحة
اللبنانية
".
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
