تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"بخّ السّم" مستمرّ… حملة لبنانية تستهدف السفير عيسى

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-12-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1458015-639019021066816583.png
Doc-P-1458015-639019021066816583.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت مجموعة لبنانية تدور في الفلك الأميركي خلال الأيام الماضية تحرّكاً سياسياً في واشنطن استهدف السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى، على خلفية أدائه السياسي منذ وصوله إلى بيروت. وبحسب مصادر مطّلعة، ينطلق هذا التحرّك من اعتراض هذه الجهات على الخطاب الهادئ والمتوازن الذي يعتمده عيسى، والذي اعتبره هؤلاء تساهلاً مع "الثنائي الشيعي" وخروجاً عن المقاربة الأميركية المعتمدة في لبنان. 

وفي هذا الإطار، تربط المصادر انطلاق الحملة مباشرة بالعشاء الذي أُقيم مؤخراً في منزل نائب بيروتي، والذي شهد مواقف لافتة للسفير، ولا سيما حديثه عن مقاربة تقوم على احتواء سلاح "حزب الله" شمال الليطاني. هذا الكلام شكّل نقطة التحوّل، إذ أثار استغراب عدد من الحاضرين، الذين عبّر بعضهم عن امتعاضه داخل الجلسة، فيما بادر آخرون بعدها إلى إجراء اتصالات سياسية ودبلوماسية، بهدف استيضاح ما إذا كانت هذه المقاربة تعكس توجهاً أميركياً مستجداً أو اجتهاداً شخصياً من السفير. 

وتضيف المصادر أن العلاقة الجيدة التي نسجها السفير عيسى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري شكّلت عاملاً إضافياً في تصعيد الاعتراض عليه من قبل هذه القوى، التي تعتبر أن هذا الانفتاح يتعارض مع أولوياتها السياسية ويبدّد فرصة كانت تراهن عليها في المرحلة الحالية. وعلى هذا الأساس، بدأت عملية "بخّ السمّ" داخل دوائر القرار الأميركي، عبر نقل انطباعات سلبية عن أداء السفير وخياراته، في محاولة لإعادة ضبط مقاربته أو الضغط باتجاه كبح حركته.

وبحسب ما تنقله المصادر نفسها، تنطلق هذه الحملة من قناعة لدى بعض الأطراف بأن التوازن الذي يعتمده عيسى يهدّد مصالحها السياسية المباشرة، خصوصاً في ظل اعتقادها بأن اللحظة الراهنة تشكّل نافذة الفرصة الأخيرة لتحقيق مكاسب محدّدة، وأن أي تبدّل في المقاربة الأميركية قد يؤدي إلى إقفال هذه النافذة نهائياً.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
حزب لبناني مشارك في "بخ السم"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنانيون يحرّضون على عون ويمتهنون"بخّ السمّ"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي ميشال عيسى من عين التينة: المساعدات للجيش اللبناني مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد لبناني للمقاربات الاميركية الجديدة ولما سيحمله السفير عيسى
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

حزب الله

دبلوماسي

الثنائي

واشنطن

الشيعي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2025-12-21
Lebanon24
02:15 | 2025-12-21
Lebanon24
02:07 | 2025-12-21
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
01:45 | 2025-12-21
Lebanon24
01:15 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24