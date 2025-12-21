تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-12-2025
|
02:15
أبدى مصدر وزاري انزعاجه من تدخّل "إحدى النائبات" بالعمل الإداري التحقيقي لوزارته، من خلال الاتصال مباشرةً بالموظفين المعنيين من رؤساء دوائر وغيرهم، والضغط عليهم في ملف يعنيها مباشرة.
المصدر لفت إلى أنّ هذا التدخّل السياسي من "سعادتها" يربك الموظفين، كونها تستعمل عبارات تهديدية، مع
العلم
أنّ الملف سلك الطرق الإدارية والقانونية حسب الاصول.
المصدر لفت إلى أنّ الوزير المعني أعطى تعليماته بعدم التجاوب مع أي اتصال سياسي، من منطلق إبعاد السياسة عن عمل الوزارة، قائلاً: "ليحترم كل مسؤول موقعه وما حدا يزايد علينا، بكفّينا شعبوية".
المصدر: خاص لبنان24
