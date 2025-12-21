النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو

أبدى مصدر وزاري انزعاجه من تدخّل "إحدى النائبات" بالعمل الإداري التحقيقي لوزارته، من خلال الاتصال مباشرةً بالموظفين المعنيين من رؤساء دوائر وغيرهم، والضغط عليهم في ملف يعنيها مباشرة.



المصدر لفت إلى أنّ هذا التدخّل السياسي من "سعادتها" يربك الموظفين، كونها تستعمل عبارات تهديدية، مع أنّ الملف سلك الطرق الإدارية والقانونية حسب الاصول.



المصدر لفت إلى أنّ الوزير المعني أعطى تعليماته بعدم التجاوب مع أي اتصال سياسي، من منطلق إبعاد السياسة عن عمل الوزارة، قائلاً: "ليحترم كل مسؤول موقعه وما حدا يزايد علينا، بكفّينا شعبوية".

Advertisement