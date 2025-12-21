تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
"حزب الله" والادارة السورية: تقدّم هادئ
Lebanon 24
21-12-2025
02:45
تفيد معلومات متقاطعة بوجود مساعٍ جدّية تُدار بعيدًا عن الإعلام لفتح قنوات تقارب بين "
حزب الله
" والإدارة
السورية
الجديدة .
وبحسب المعطيات، فإن هذا المسار لا يزال في مراحله الأولى، ولم يصل بعد إلى مستوى التنسيق السياسي الكامل، إلا أنّه يشهد تقدّمًا تدريجيًا وهادئًا.
وتشير المصادر إلى أنّ التواصل يتم حاليًا عبر شخصيات وقيادات من مستويات
دنيا
أو متوسطة، في إطار اختبار النيات وبناء أرضية مشتركة.
المصدر: خاص لبنان24
