تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" والادارة السورية: تقدّم هادئ

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-12-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1458018-639019029344973982.png
Doc-P-1458018-639019029344973982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد معلومات متقاطعة بوجود مساعٍ جدّية تُدار بعيدًا عن الإعلام لفتح قنوات تقارب بين "حزب الله" والإدارة السورية الجديدة .

وبحسب المعطيات، فإن هذا المسار لا يزال في مراحله الأولى، ولم يصل بعد إلى مستوى التنسيق السياسي الكامل، إلا أنّه يشهد تقدّمًا تدريجيًا وهادئًا.

وتشير المصادر إلى أنّ التواصل يتم حاليًا عبر شخصيات وقيادات من مستويات دنيا أو متوسطة، في إطار اختبار النيات وبناء أرضية مشتركة.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
لا تقدم في علاقة "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: بعد المعركة تم تعيين طبطبائي مسؤولاً عسكرياً لإدارة العمل العسكري في "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج الانتخابات العراقية: "حزب تقدم" برئاسة الحلبوسي يكتسح المشهد في بغداد وديالى
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح حزب تقدم "حميد الدليمي": غير راضين عن إعمار صلاح الدين (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإدارة السورية

حزب الله

السورية

سورية

سي ال

دنيا

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-21
Lebanon24
05:59 | 2025-12-21
Lebanon24
05:55 | 2025-12-21
Lebanon24
05:04 | 2025-12-21
Lebanon24
05:00 | 2025-12-21
Lebanon24
05:00 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24