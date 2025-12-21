جنوبًا.. إطلاق نار إسرائيلي يطال منازل وأضرار مادية

أفادت مندوبة " " عن أن عناصر من الجيش تمركزوا في موقع "رويسات " وأطلقوا النار بالرصاص باتجاه منازل في بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى أضرار مادية في بعض المنازل.