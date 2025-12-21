تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
21-12-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1458045-639019080862617275.png
Doc-P-1458045-639019080862617275.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في بلد يعيش على إيقاع التوتر الإقليمي والتقلب الداخلي، تُصبح الأشهر الستة المقبلة مساحة اختبار أكثر منها مساحة توقع. حتى آذار 2026، تُرسم ثلاثة مسارات محتملة للبنان انطلاقًا من واقع يتضمن مأزقًا مستمرًا في ملف نزع السلاح وبيئة أمنية هشة، وتدهورًا اقتصاديًا متصاعدًا مع شلل في الحوكمة، وتوترات عابرة للحدود مع قابلية عالية للاهتزاز، أو انفجار داخلي يُعقد الوصول الإنساني. هذه ليست مجرد توقعات نظرية، بل هي مسارات تم طرحها في اجتماع تنسيقي حديث للجهات الإنسانية في لبنان، كجزء من التحضير لخطة الاستجابة للعام المقبل. فما هي السيناريوهات التي تنتظر هذا البلد الذي لا يزال يقبع تحت شبح الحرب المتجددة؟
 
3 سيناريوهات ترسم صورة المرحلة المقبلة
الصورة الأولى تقوم على استمرار الوضع القائم لفترة أطول. سياسيًا وأمنيًا لا تغييرات كبيرة، والمسار المتعثر يبقى على حاله، بينما تتعمق الأزمة الاقتصادية في ظل غياب إصلاحات ومساعدات خارجية كافية. على الأرض يترجم ذلك باحتياجات مرتفعة مستمرة، مع تقدير احتمال نزوح يصل إلى نحو 250 ألف شخص، وبوصول إنساني يبقى محدود التعقيد لكنه قابل للإدارة نسبيًا، وسط توترات محلية وتنافس على الموارد واستمرار ضغط الوافدين من سوريا على الخدمات، فالمشهد يؤكّد أنّ عودة السوريين كانت جزئية، إذ إنّ الأغلب غادر مع عائلاته وعاد من دونها، حيث يتم تحويل الاموال من لبنان إلى دمشق.
 
الصورة الثانية هي سيناريو التصعيد الخارجي، وهي الأكثر حدة على مستوى النزوح والبنية التحتية والوصول. هنا تتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية لتطال الجنوب ومواقع استراتيجية على نطاق وطني، مع تدمير واسع ونزوح وانهيار في بعض شبكات البنية التحتية. وتظهر في هذا المسار عوامل تفجيرية مرتبطة بديناميات إقليمية مثل تداعيات مسار غزة أو تصعيد إسرائيل وإيران أو حوادث على الحدود، بما يفتح الباب أمام مواجهة كبيرة تتجاوز قدرة الاحتواء. إنسانيًا، سيرتفع سقف النزوح المحتمل إلى حدود 900 ألف شخص مع ضغط هائل على المراكز والخدمات، وأضرار واسعة على شبكات الصحة والمياه والكهرباء، وتقييد شديد للحركة قد يصل إلى حد الحاجة لممرات إنسانية، مع ارتفاع مخاطر الحماية وتسييس المساعدة وشح الموارد.
 
الصورة الثالثة تتصل بتصعيد داخلي، حيث يُدفع العنف من الداخل عبر صدمات سياسية أو توترات طائفية كبرى، مع تراجع سيطرة الدولة وعودة قوى محلية مسلحة وحوكمة مناطقية، واحتمال تفتت جغرافي على خطوط الانقسام. في هذا المسار، النزوح كبير لكنه يأخذ شكل تمركز على حدود الانقسامات، مع زيادة العنف ضد المدنيين والنازحين،وتحوّل المساعدات إلى هدف للاستغلال أو التحويل، إضافة إلى انهيار اقتصادي أوسع ونقص حاد في الأساسيات، واحتمال تدخل جهات إقليمية مما يزيد عدم الاستقرار.
 
بين هذه الصور، الملاحظة المفصلية أن المشهد متقلب وأن السيناريو الأول قد يبدو الأقرب على المدى القصير لكنه غير قابل للاستدامة، وأن الجمود الطويل يرفع احتمال الانزلاق إلى السيناريوهين الثاني أو الثالث أو الانتقال السريع بينهما. كما أن التصعيد الخارجي والتصعيد الداخلي قد يتداخلان، إذ يمكن للأول أن يفتح الباب للثاني وبالعكس، مع مستوى ثقة منخفض في دقة التوقعات وإمكانية تذبذب مفاجئ بين التصعيد والهدوء المؤقت أو الاضطراب الداخلي.
 
لهذا تُبنى الجهوزية كخطة تشغيل لا كعنوان. ضمن اعتبارات الاستعداد للسيناريوهين الأكثر خطورة، يبرز توسيع التموضع المسبق للمساعدات خارج المراكز التقليدية لتسهيل عمليات عبر خطوط تماس محتملة، وتعديل استراتيجيات الإيواء والاستجابة وفق أنماط نزوح متحركة، وتوسيع التنسيق مع الجيش واليونيفيل والسلطات المعنية وجهات محلية قد يتبدل وزنها إذا ضعفت بنى الدولة، وإعادة تفعيل وتوسيع نظام الإبلاغ الإنساني عن التحركات في الجنوب والشمال، والتفاوض على الوصول لتقييمات احتياجات مستقلة مع دمج البيانات المتاحة من الشركاء، وتعزيز تقاسم الموارد لضمان استمرارية التشغيل في ظروف عالية المخاطر.
 
في الخلفية، يظهر عنصر الوقت كعامل حاسم. توجد مخزونات طوارئ قادرة على دعم ما يصل إلى مليون شخص، لكن هناك فجوة تمويلية حرجة تُقدّر كلفة سدها لفترة أسبوعين إلى أربعة أسابيع بنحو 64 مليون دولار بما يشمل المساعدة النقدية، على أن تُناقش مع المانحين لضمان التموضع المسبق للمواد الأساسية. وعلى خط الإمداد، يجري تحديث لوائح الموردين وتمرين محاكاة لتحديد الاختناقات، بما في ذلك ازدحام المرافئ وسبل تسريع التخليص الجمركي للشحنات الإنسانية. وفي ملف الإيواء، جرى تجميع لوائح مواقع الإيواء الجماعي السابقة، مع التأكيد أن مسؤولية اعتماد لوائح المراكز في الطوارئ تبقى على عاتق الدولة. أما التقييمات السريعة فيجري تكييف أدواتها مع تحدٍ ثابت يتمثل في صعوبة قياس احتياجات من هم خارج مراكز الإيواء.
 
وفي ختام الصورة العامة، تكتسب الملاحظات الإقليمية معنى إضافيًا لأنها تُحوّل السيناريو من خريطة وطنية إلى قلق محلي ملموس. في بيروت وجبل لبنان، تبرز فجوات ترتبط بنقص مخزون الطوارئ وبقدرات بعض الشركاء، وبالحاجة إلى تبسيط هيكل التنسيق وقنوات التواصل، ومراجعة مفهوم المناطق الآمنة وتأكيد مراكز الإيواء الجماعي من أجل تخطيط واقعي، وتحسين جمع البيانات والوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة، مع تحدي الوصول إلى الفئات والمناطق الأكثر هشاشة. وعلى مستوى العمل مع السلطات المحلية، يجري الانخراط في نقاشات حول الجهوزية والتخطيط لاجتماعات متابعة وتحديث معلومات المخزون والقدرة والتمويل. وفي المقابل، تُطلب من المستوى الوطني خطوات عملية تتعلق بتجميع لوائح الاتصال وتحديثها لجميع هيئات التنسيق ونقاط الطوارئ، وتقديم إرشادات واضحة حول بروتوكولات الوصول، ورسم خريطة شاملة لقدرات الشركاء عبر المناطق، وتوضيح كيفية عمل آليات التنسيق الوطنية أثناء الطوارئ، إضافة إلى دعم في الحصول على توجيهات تتصل بخيارات الإيواء لغير اللبنانيين.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
عودة: ماذا تنتظر دولتنا لتحزم أمرها وتخرج لبنان واللبنانيين من حال المراوحة واليأس؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما السيناريوهات المحتملة لمشاركة أميركا في الحرب الإسرائيلية ضد إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: لدينا خطط طوارئ في حال اندلاع حرب
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: وثقنا مقتل 234 كادرا طبيا وإصابة 507 منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

إسرائيل

✨ الخلف

بيروت

الطويل

القصير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-21
Lebanon24
05:59 | 2025-12-21
Lebanon24
05:55 | 2025-12-21
Lebanon24
05:04 | 2025-12-21
Lebanon24
05:00 | 2025-12-21
Lebanon24
05:00 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24