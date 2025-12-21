الرئيس سليمان: أجواء الميلاد تملأ قلوب اللبنانيين في عمشيت

أشار الرئيس إلى أنه "في قرية عمشيت، كما في كل ، عمّت أجواء الميلاد، فغمرت موجات الفرح والأمل اللبنانيين، كأنها تكملة لما زرعته زيارة قداسة البابا لاون من رجاء على امتداد الوطن، وفي قلوب وأماكن إقامة المنتشرين خارج لبنان".



وتابع في تصريح: "كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في نشر هذه الأجواء المباركة، ولا سيما الذين عملوا على إطلاق القرية الميلادية في عمشيت، لتتحول إلى تقليد جديد وراقٍ يجمع أبناء هذه البلدة (المدينة) العريقة، المقيمين منهم والمغتربين".

