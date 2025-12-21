تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ناصر الدين: الوزارة تعمل على تحسين خدماتها الصحية
Lebanon 24
21-12-2025
|
03:58
photos
افتتح
وزير الصحة
الدكتور ركان ناصر الدين مركز القديسة فيرونيكا الطبي في دير سيدة البشارة للراهبات الباسيليات الشويريات – زوق مكايل، بحضور نواب، ممثلين عن الكنيسة، رؤساء بلديات وفاعليات محلية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة المركز
بيار
الشناعة وفريق العمل.
وأكد
مدير المركز
إبراهيم
سماحة
أن المشروع يمثل مجمعًا صحيًا متكاملًا، مجهزًا بأحدث التقنيات، ويضم مختبر دم متطورًا، مركزًا متقدمًا للأشعة، قسمًا للعلاج الفيزيائي، عيادات طب الأسنان، وباقة من العيادات الخارجية التي تضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين. وأشاد بدور الرهبانية وشخص الأم ندى طانيوس في إنجاح هذا الصرح الطبي، معتبرًا أن المركز ثمرة رؤية وخدمة للمجتمع.
من جهتها، رحبت الأم ندى طانيوس بالحضور، مؤكدة أن افتتاح المختبرات يعكس رسالة الرهبانية في خدمة الإنسان والمجتمع، معتبرة المركز امتدادًا لروحانية القديس باسيليوس ورسالة الدير في تقديم الرعاية الصحية والدعم للمنطقة. وأضافت أن المختبرات تمثل "ركنًا أساسيًا في تعزيز الصحة العامة وضمان التشخيص الدقيق والثقة والاطمئنان للمرضى".
بدوره، شدد وزير ناصر الدين على أن المركز يأتي لتقديم الدعم للمواطنين والمحتاجين في كسروان، مؤكدًا أن الصحة أولوية وطنية وأن الوزارة تعمل على دعم
المستشفيات الحكومية
والخاصة، وزيادة التغطية الدوائية لعلاجات الأمراض المستعصية والعمليات الأساسية، في خطوة تهدف لتخفيف العبء المالي عن اللبنانيين وتحسين جودة الخدمات الصحية.
واختتم الافتتاح بتلاوة صلاة ألقاها المطران
جورج
بقعوني، ثم قصّ الوزير شريط افتتاح المركز رسميًا، ليصبح المركز الطبي الجديد ملاذًا للرعاية الصحية وخدمة المجتمع في المنطقة.
