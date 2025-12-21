القنصل كابي أبو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك بالتزكية

انتخبت لرابطة في القنصل كابي أبو رجيلي بالتزكية رئيسًا للرابطة بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، كما تم انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية في أجواء ديمقراطية وبنصاب كامل.



وفي كلمة له بعد إعلان النتائج، قال أبو رجيلي: "أقف أمامكم اليوم بشعور عميق من الامتنان والتواضع، بعد أن منحتموني ثقتكم وانتخبتموني بالتزكية رئيسًا للرابطة. هذه الثقة لا أراها تكليفًا إداريًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وروحية وشخصية أتعهد أن أحملها بكل وإخلاص".



وأضاف: "منذ أكثر من عشرين سنة، كنت عضوًا ناشطًا في الرابطة، ورافقت مسيرتها بكل محطاتها، وشاهدت كيف يمكن أن تتحول هذه المؤسسة إلى مساحة جامعة، حوارية وبنّاءة تعبّر عن نبض أبناء الطائفة وتطلعاتهم، وتسهم في خدمة المجتمع والوطن".



وأكد أبو رجيلي أنه لن يكون رئيسًا منفردًا، بل خادمًا لفريق عمل متكامل، منفتحًا على كل الطاقات وممثلًا لجميع المناطق والعائلات والآراء، دون تفرقة أو استثناء.



وأشار إلى ثلاث ثوابت أساسية ستضعها الرابطة في صلب عملها: الوحدة داخل الطائفة عبر الحوار والتعاون واحترام التنوع ضمن الإيمان الواحد، الالتزام الوطني عبر التمسك بالدولة ومؤسساتها والمشاركة في ، والعمل الاجتماعي والإنساني لمواكبة حاجات المجتمع في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



وختم أبو رجيلي: "نشكر كل من سبقنا إلى هذا الموقع، وكل من ساهم في بناء هذه الرابطة منذ تأسيسها سنة 1970، ونسأل الله أن يمنحنا والشجاعة والإخلاص، لنكون على قدر الأمانة، خدمة لطائفتنا ولبنان الذي نحب".

