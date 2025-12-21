افتتاح "مركز بترونيات للرعاية الصحية الأولية" لتعزيز الخدمات الطبية في البترون

افتتح رئيس " " النائب مركز بترونيات للرعاية الصحية الأولية في البترون، بحضور ركان ناصر الدين، مدير عام فادي سنان، رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، مديرة مراكز الرعاية الصحية في رنده حمادة، وأطباء وفاعليات محلية.



وأكد الدكتور حرب خلال الكلمة الترحيبية على أهمية المركز في وضع البترون على "الخارطة الصحية العالمية"، مشيراً إلى استمرار تنفيذ الخطة الإنمائية وتأمين تجهيزات متطورة لكشف السرطان، وإعادة تفعيل مركز Mental Health في مستشفى تنورين الحكومي.



بدوره، شدد على أهمية الرعاية الصحية كرافد أساسي لخدمة المواطنين، مشيداً بدور الأطباء وبمساهمة المجتمع المحلي في إنجاز المشروع، مشيراً إلى استجابة البترون للنازحين منذ 2006 وخدمة المركز لحوالي 700 مريض حالياً.



وأوضحت رنده حمادة أن المركز الجديد ينضم إلى شبكة تضم أكثر من 350 مركز رعاية صحية أولية في لبنان، تقدم نحو 6 ملايين خدمة سنوياً، وتشمل التطعيمات، متابعة الحوامل، الأمراض المزمنة، وخدمات صحية أساسية للمجتمع المحلي.



وأشار وزير الصحة ناصر الدين ، إلى أهمية الرعاية الصحية الأولية في التشخيص المبكر والوقاية، مؤكداً دعم الوزارة للمراكز الحكومية والأهلية عبر توفير الأدوية والمعدات، وربطها بالاستراتيجية الصحية الوطنية لضمان استمرارية الخدمات.



واختتم الحفل بقص شريط افتتاح المركز، وجولة تعريفية للاطلاع على مرافقه وتجهيزاته، ليصبح مركز بترونيات نقطة مهمة في تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين في قضاء البترون.

