خلافات "فيسبوك" تتطور إلى اعتداء في بعلول

أفادت مندوبة " " عن وقوع حادث اعتداء على خلفية خلافات قديمة مرتبطة بمنشورات وآراء سياسية متداولة " "، حيث أقدم المدعو م.ف على الاعتداء بالضرب على شاب من عائلة د. في ساحة بلدة .

