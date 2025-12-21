عناصر أجنبية عند الحدود السورية اللبنانية.. إليكم ما يحصل

أفادت مندوبة " " عن حصول تبديل لعناصر " " على الحدود اللبنانية-السورية، في الجهة المقابلة لمنطقة ، من بلدات حوش السيد علي والمشرفة وصولاً إلى القاع، بعناصر متشددين يحملون جنسيات أجنبية ويتحدثون الفصحى.

Advertisement