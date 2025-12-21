تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لا حرب موسّعة في لبنان".. ترامب لا يريدُ "غزة ثانية"

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
21-12-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1458090-639019152103010777.webp
Doc-P-1458090-639019152103010777.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بين التهويل الإسرائيليّ بشنّ حرب جديدة على لبنان واجتماع باريس الذي خُصّص للبحث بإنجازات الجيش في حصر السلاح بمنطقة جنوب الليطاني، يبقى الدور الأميركيّ هو الأساس والفعال في لجمِ أي انزلاقٍ نحو "مواجهة شاملة" من شأنها أن تُفجر المنطقة بأسرها.

وحدهُ الجيش الذي يستطيع لجم انفجار مثل تلك المواجهة، وفق ما يقولُ مرجعٌ عسكريّ سابق بارز لـ"لبنان24"، مشيراً إلى أنّ اجتماع باريس الذي عُقد بحضور سعودي - فرنسي - أميركي وبمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إنما يؤكد استمرار المسار الدبلوماسي لتجنيب لبنان الحرب بهمّة كبيرة من قائد الجيش، ما يعني تجنيب لبنان التصعيد المُتفلت.

المرجع ذاته يتحدّث عن نقطة أخرى محورية تتصلُ بأن الولايات المتحدة الأميركية لا تُريد من إسرائيل أن ترفع وتيرة تصعيدها ضدّ لبنان، مشيراً إلى أن هناك "إشارات" تأتي من مرجعيات دبلوماسية تقولُ إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يُريد أن يُصبح لبنان "غزة ثانية".

ضربات موضعية

لا يُخفي المرجع مخاوفه من أن يلجأ الإسرائيلي إلى توسيع "الضربات الموضعية" في أكثر من منطقة خارج جنوب لبنان والبقاع، مشيراً إلى أنّ التهديد قد يطالُ بيروت مُجدداً حيث يمكن أن تكون هناك استهدافات مُحددة تطالُ "حزب الله" وقادته ومسؤوليه، سواء من الجناحين السياسي أو العسكري. ولكنّ في مُقابل كل ذلك، يأتي الضغط الأميركي ليضع "حدوداً" لتلك الضربات وعدم الذهاب إلى معركة متفلتة القواعد، خصوصاً أنّ واشنطن ترى أن استقرار الدولة اللبنانية هو أول سبيل لتطويق نفوذ "حزب الله".

المرجع ينقلُ عن اتصالات سياسية ودبلوماسية رسائل تُفيد بأن أميركا تمنع إسرائيل من استهداف أي بنى تحتية تابعة للدولة اللبنانية، وهو أمرٌ ركّزت عليه أصلاً المساعي اللبنانية والاتصالات التي قادها لبنان الرسمي طيلة الفترة الأخيرة الماضية. وإلى جانب ذلك، فإن ما يُتوّجُ مسار هذه الحماية هو دور الجيش في نزع سلاح جنوب الليطاني، ما يجعل كل الأمور تصبّ في خانة "اللاتصعيد المتفلت".

3 خطوط متوازية

إذاً، يقفُ لبنان أمام 3 خطوط مُتوازية مع بعضها البعض، الأول وهو دور الجيش في إنهاء جدلية سلاح جنوب الليطاني والانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح في شمال النهر وهي المنطقة الأصعب، فيما الخط الثاني يرتبطُ بالدور الأميركي في لجم التصعيد وعدم انفلاته أكثر، فيما الأمر الثالث يرتبطُ بإمكانية مواصلة إسرائيل لضرباتها العسكرية لكن "المحدودة".

ولكن، وبالعودة إلى الدور الأميركي، يُطرح السؤال الأساس: لماذا تسعى واشنطن لضبط إيقاع إسرائيل بينما هناك تقارير تتحدثُ في المقابل عن "ضوء أخضر أميركي" لتل أبيب بفتح تصعيد ضد لبنان؟

هنا، يرى مصدر سياسيّ لـ"لبنان24" أنّ "الرئيس الأميركي يرى أن إسرائيل ساهمت إلى حد كبير في عرقلة مشروعه للسلام في غزة"، مشيراً إلى أن ترامب بات يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نسف مبادرة واشنطن لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني، ويبرزُ ذلك من خلال حالة اللااستقرار القائمة هناك وسط ممارسة إسرائيل اعتداءات بين الحين والآخر ما يعني نسف اتفاق وقف إطلاق النار.

أمام ذلك، يبدو أن إسرائيل تعيش مرحلة حساسة في علاقتها مع أميركا، وهذا الأمر ينحصرُ بشكل أساسي بين ترامب ونتنياهو، علماً أن الرئيس الأميركيّ لا يريدُ أن يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لفتح حربٍ جديدة ليأتي بعد ذلك ويعرقل اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بها كما فعل في حالة لبنان العام الماضي، حينما استأنف الضربات الموضعية ناسفاً الاتفاق الذي تم إبرامهُ على عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وعليه، فإنّ كل هذه المسارات تقودُ إلى دخول لبنان مرحلة "اللاحرب الموسعة"، لكن في المقابل لا يمكن التعامل بأمان مع إسرائيل التي قد تفتحُ الحرب بمعزلٍ عن الإرادة الأميركية، خصوصاً أن هناك هدفا واحدا يجمع الطرفين وهو "إنهاء نفوذ حزب الله".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لا جواب أميركيا بعد على طرح لبنان وبري يكرر "لا حرب".. القوات عن "انتخاب المغتربين": إما تصويت وإما انسحاب
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يوجّه الجيش "للتصدي العسكري": السكوت غير ممكن فإسرائيل لا تريد الاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بري والمعادلة الثالثة : "لا حرب ولا تفاوض مباشر"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: نتنياهو لا يريد صدامًا مع ترامب وحرب لبنان غير واردة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

جو بايدن

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
Lebanon24
12:40 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24