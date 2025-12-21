تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

انطلاق فعالية Christmas Run في البترون دعماً للعمل الإنساني

Lebanon 24
21-12-2025 | 04:55
Doc-P-1458094-639019156893080888.png
انطلقت اليوم فعالية Christmas Run في مدينة البترون، التي نظّمتها بلدية البترون بدعوة من Batroun Race، في مبادرة إنسانية خُصص ريعها لدعم جمعيتين ناشطتين في العمل الاجتماعي والإنساني، وذلك بحضور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى جانب حشد من أبناء المنطقة ومحبي الأنشطة الرياضية الهادفة.

وخصّصت عائدات هذا الحدث لدعم بيت الراحة Ozanam التابع لجمعية مار منصور – البترون، الذي يؤمّن الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، إضافة إلى جمعية Assafina التي تُعنى بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر برامج متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم الذهنية والاجتماعية وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

وجرت الفعالية في أجواء ميلادية مميّزة، جمعت بين الرياضة والعمل الإنساني، ورسّخت قيم التضامن والمحبة والعطاء، وسط مشاركة واسعة عكست التفاعل الكبير مع هذا الحدث ذي البعد الاجتماعي.

وأكد المنظمون أن Christmas Run ليس مجرد سباق رياضي، بل رسالة أمل ومبادرة إنسانية تهدف إلى إحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين، والدعوة إلى الإيمان بقوة المبادرات المجتمعية مهما بدت بسيطة.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
