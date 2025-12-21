تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إحباط عمليّة بيع عقارات بمستندات مزوّرة

Lebanon 24
21-12-2025 | 05:04
A-
A+
Doc-P-1458096-639019160578383076.jpg
Doc-P-1458096-639019160578383076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم على اختلافها، لا سيّما جرائم النّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بتزوير وكالات ومستندات عقار في منطقة حارة صخر، بهدف بيعه.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو:

ن. د. (مواليد عام 1978، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم تزوير واحتيال، ومطلوب للقضاء بموجب مذكّرات عدليّة عدّة.

بتاريخ 17-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المعاملتين. وبتفتيشه ضبطت بحوزته صورة طبق الأصل عن سند توكيل شامل صادر عن القنصلية اللّبنانية في كندا باسم (ن. ص.) مصدّقة من كاتب العدل، بطاقة معلومات عقارية برقم العقار المنوي بيعه في منطقة حارة صخر تتضمن نفي ملكية للسّيّد (ن. ص.) وبطاقة انتساب إلى نقابة محامي بيروت، تبيّن لاحقًا أنّ جميع الأوراق مزوّرة.

بالتّحقيق معه، اعترف أن شخصًا يُدعى (ر. ز.) طلب منه الاستعلام عن اسم مالك العقار (ن. ص.)، وأن المستندات التي ضبطت بحوزته جميعها مزوّرة، وأنّ (ر. ز.) المذكور هو من قام بتأمينها له، وذلك للقيام بالإجراءات والمعاملات اللّازمة لبيع العقار، إلّا أنّه أوقف قبل التمكّن من ذلك.

بنتيجة المتابعة تم تحديد كامل هوية (ر. ز. مواليد عام 1979، لبناني)، وبتاريخ 23-11-2025، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه.

 أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جوازات سفر ومستندات مزورة.. وتنبيه من الامن العام
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ بجرم ترويج عملة مزورة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوير وكالات بيع واستيلاء على عقارات بملايين الدولارات… شبكة احتيال منظّمة تُدار من البرازيل!
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: احباط عملية في إقليم كراسنودار كانت ستستهدف خطوط السكك الحديدية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

حارة صخر

القضاء ا

القضاء

بيروت

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
Lebanon24
12:40 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24