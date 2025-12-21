تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عودة: النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي

Lebanon 24
21-12-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1458105-639019186340385342.jpg
Doc-P-1458105-639019186340385342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. وبعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "في هذا الأحد المقدس الذي تدعوه كنيستنا أحد النسبة، تقرأ على مسامعنا فاتحة الإنجيل بحسب متى فنسمع: «كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم». تبدو هذه البداية تاريخية جافة، قائمة على سرد أسماء وأجيال، لكنها في الحقيقة إعلان لاهوتي عميق، يظهر أن الله لم يدخل تاريخ البشر من خارجه، بل اختار أن يخلص الإنسان من داخل نسيجه العائلي والإنساني، بكل ما فيه من نور وظلمة، من أمانة وخيانة، من قداسة وسقوط. هذا النسب في المنظور الكتابي، ليس مجرد سجل أنساب، بل هو شهادة على أمانة الله عبر الزمن. فالله لا يقفز فوق التاريخ، بل يرافقه، ويصبر عليه، ويحوله إلى طريق خلاص".

أضاف: "في سلسلة الأسماء التي يوردها متى نرى إبراهيم المؤمن، وداود الملك، ورحبعام الخاطئ، وراحاب الزانية، وراعوث الغريبة، ونرى السبي والإنكسار، ثم العودة والإنتظار الطويل. إنه تاريخ يشبه تاريخنا، غير نقي، غير مستقيم، لكنه مفتوح دوما على الرجاء. يبدأ الإنجيلي متى بإبراهيم لأن به قد وضع أساس الإيمان. مقطع الرسالة إلى العبرانيين الذي سمعناه قبل قليل، يشرح لنا عمق هذا الإيمان. يقول بولس الرسول إن إبراهيم تغرب في أرض الموعد كأنها أرض أجنبية، لأنه كان ينتظر «المدينة ذات الأسس، التي الله صانعها وبانيها». عاش إبراهيم في الخيام، لأن قلبه لم يتعلق بما هو زمني عابر. كان يعلم أن الوعد لا يكتمل في الأرض، بل في الله نفسه، فعلمنا أن النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط، بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي. من إبراهيم، ينتقل الوعد إلى داود الذي نقرأ في النسب أنه «الملك»، ليس لأنه بلا خطيئة، بل لأنه عرف التوبة الصادقة ورحمة الله الواسعة، فأصبح مثال الخاطئ التائب، وهو كاتب سفر المزامير وأشهرها المزمور الخمسون الذي يعبر فيه عن عمق توبته. يعلمنا داود أن الله لا يرفض الإنسان بسبب ضعفه، بل بسبب كبريائه.

 

النسب يحمل في طياته تعليما جوهريا لإنسان اليوم مفاده أن تاريخ الإنسان، مهما كان مثقلا بالجراح والخطايا، يمكن أن يصير موضع عمل الله إذا شرع القلب لهذا العمل بالتواضع والإيمان والعودة الصادقة إلى الله، كما فعل داود. ثم يصل النسب إلى السبي البابلي، إلى زمن الإنكسار وفقدان الأرض والهيكل والهوية. هنا، يكشف لنا الإنجيل أن الله لم يقطع خيط الخلاص في زمن الفشل الجماعي، بل استمر يعمل في صمت. إنسان اليوم، الذي يعيش سبيا من نوع آخر، سبي القلق والخوف والإغتراب والتهجير القسري وفقدان معنى الحياة، مدعو إلى أن يرى في هذا النسب رجاء حيا، لأن الله لا يغيب في زمن الظلمة، بل يهيئ الإنسان لولادة جديدة".

وتابع: "عندما يبلغ النسب يوسف، ننتقل من الأسماء إلى الحدث. يوسف البار، الرجل الصامت، يدخل تاريخ الخلاص لا بالكلام ولا بالمبادرات الظاهرية والمزايدات، بل بالطاعة. لقد وضع أمام سر يفوق الفهم، هو حبل عذراء من الروح القدس. كان المنطق البشري يدفعه إلى الشك والرفض والإدانة والتشهير، أما الإيمان فدعاه إلى التروي والقبول. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن يوسف «كان بارا، لا لأنه تمسك بالحرف، بل لأنه فضل الرحمة والطاعة على قساوة الحكم».

وقال: "نرى في يوسف صورة الإنسان المؤمن في زمن اللبس والضياع. إنسان اليوم يريد أن يفهم كل شيء قبل أن يؤمن، بينما يوسف آمن ليس لأنه فهم، بل لأنه وثق بالله. هنا، يكمن جوهر الإيمان الذي تتحدث عنه رسالة اليوم حين تعدد أسماء أناس «بالإيمان قهروا الممالك... سدوا أفواه الأسود، وأطفأوا حدة النار، ونجوا من حد السيف»، وعن أناس تألموا وسجنوا وعذبوا «رجموا ونشروا وامتحنوا وماتوا بحد السيف» ولم ينالوا الموعد في حياتهم. هؤلاء جميعا إشتركوا في أمر واحد، أنهم سلموا حياتهم لله ولم يعرفوا ابن الله بعد، فما هو عذرنا نحن الذين روت لنا الأناجيل بشرى الخلاص ورسم لنا المعترفون والرسل والشهداء والقديسون طريق الإيمان؟ تقف الكنيسة بخشوع أمام مريم العذراء التي لم تذكر في النسب كرقم في سلسلة، لأن فيها تحقق الوعد لما حان ملء الزمان، وفي أحشائها تجسد من تحدثت عنه النبوءات وانتظرته أجيال من الآباء والأجداد، منهم من وردت أسماؤهم في إنجيل اليوم. إن كانت الأجيال السابقة قد حملت الرجاء، فمريم حملت المخلص نفسه. يقول القديس إيريناوس إن «طاعة العذراء صارت سبب خلاص لها وللجنس البشري كله». هكذا نرى أن النسب لا يبلغ كماله بالقوة والبطش، بل بالإتضاع والطاعة لمشيئة الله. تختم الرسالة بالقول إن هؤلاء جميعا «لم ينالوا الموعد، لأن الله سبق فنظر لنا شيئا أفضل». إن «الأفضل» هو المسيح، هو الكمال الذي به يكتمل التاريخ، وبه يفهم الماضي ويفتح المستقبل. نحن لسنا فقط أبناء الذين سبقونا بالجسد، بل شركاء في إيمانهم، وورثة رجائهم وأبناء الله بالنعمة".

وختم: "إنسان اليوم، الذي يبحث عن هويته في وسط عالم متقلب، ويخشى على وجوده في خضم النزاعات والحروب، مدعو في أحد النسبة إلى أن يكتشف نسبه الحقيقي، وهو ليس العائلة وحسب، بل انتماؤه إلى المسيح. النسب ليس صفحة من الماضي، ولا سلسلة آباء وأجداد وحسب، بل دعوة حاضرة لنعيش الإيمان، ونحيا على الرجاء مهما كان التاريخ مخجلا وملوثا بالخطايا والآثام. «الكلمة صار جسدا وحل بيننا» لذا نحن مدعوون إلى الإصغاء إلى صوته، إلى اللقاء به، إلى إفراغ القلب من كل حقد وحسد وكبرياء، إلى الإنعتاق من كل ما يكبل النفس والجسد، واستدعاء نعمة الله التي للناقصين تكمل وللمرضى تشفي، فيصبح الله كاتب تاريخنا، ونصير نحن أبناء لله وحلقة حية في مسيرة الخلاص، منتظرين المدينة التي الله صانعها وبانيها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: الغنى الحقيقي هو الغنى بالله لا بالمال
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل: السلام لا يأتي بالوعود بل بنزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأسترالية: لا نبحث عن مجرم آخر بل عن مجرمين اثنين فقط وراء الهجوم
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

الشهداء

بيروت

الطويل

الجراح

البشري

القدس

شهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
Lebanon24
12:40 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24