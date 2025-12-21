إجتماع لجمعية المصارف مساء اليوم... الإضراب أو إنتظار المناقشات

أفادت معلومات صحافية أن جمعية المصارف تعقد اجتماعاً اليوم عند الساعة 6:30 لمناقشة خطواتها بشأن قانون المالية، لتقرر الإضراب اليوم أو انتظار مناقشات الاثنين.

وتحدثت المعلومات عن انقسام في الرأي في جمعية المصارف حول صوابية الذهاب إلى الإضراب وترجيح الاكتفاء في اجتماع اليوم بموقف احتجاجي على قانون الفجوة وطلب التريث بانتظار جلسة غداً.