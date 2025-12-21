تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هاشم: يتوجب على القوى السياسية الاقلاع عن لغة الفرقة

Lebanon 24
21-12-2025 | 06:22
Doc-P-1458113-639019202692954284.png
Doc-P-1458113-639019202692954284.png photos 0
رأى النائب قاسم هاشم، أن "الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي كانت وفق الاصول الدستورية والقانونية ولإنجاز قوانين كانت أكثر من ضرورية لتسيير امور الدولة وتأمين مصلحة الناس على أكثر من مستوى وتمت ادارتها وفق مقتضيات القانون ومتطلبات المصلحة الوطنية".

وقال: "ما ازعج البعض هو في غير محله ولم يكن يحتاج الى هذا الصخب الاعلامي بهدف رفع السقف كمقدمة شعبوية لانتخابات مقبلة اذا ما كانت نوايا البعض صادقة لاجراء الانتخابات في موعدها، لان الدعوات المتكررة لتغيير وتعديل القانون النافذ خارج توقيته مع اقتراب موعد الانتخابات".

أضاف: "أمام التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة، يتوجب على القوى السياسية الاقلاع عن لغة الفرقة والشرذمة وعدم ادخال البلد في اشكاليات نحن بغنى عنها في المرحلة، والتلطي وراء المنتشرين والتلاعب بحقوقهم الوطنية في المشاركة في الحياة الوطنية، وهم الذين كانوا حاضرين في كل الازمات كمساهمين في انقاذ وطنهم".

وختم: "لينتبه البعض إلى ان المسائل الاساسية لا تقارب بمنطق تكريس الغلبة بل بالتوافق والتفاهم بين المكونات اللبنانية، وهذا ما كان يحصل حتى اليوم، فماذا يريد البعض من محاولاته المستجدة لأخذ البلد الى توترات؟"
