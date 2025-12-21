العلامة فضل الله: المرحلة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة

استقبل العلامة السيّد الشيخ علي السوداني، حاملاً إليه رسالةً خاصّة ومهمّة من المرجع السيّد حسين ، تناولت آخر التطوّرات في المنطقة، ولا سيّما ما يتعلّق بالوضع وسبل تحصين هذا الواقع في مواجهة أي تهديدات حقيقيّة، وكيفيّة التعامل الحكيم مع الأحداث الجارية.



ورحّب بالوفد، مقدّرًا حرص السيّد حسين الصدر على الساحة اللبنانيّة ووحدتها الداخليّة، مثمّنًا الدور الذي يضطلع به والجهود التي يبذلها في تعزيز وحدة ، وما يتميّز به من عقلية منفتحة وروح مسؤولة وحكمة في مقاربته للقضايا المصيريّة.



وأكّد أنّ "المرحلة الراهنة تتطلّب قدرًا عاليًا من الوعي والحكمة، إضافةً إلى دراسة عميقة ودقيقة للأحداث، بما يضمن مقاربتها بطريقة لا تؤدّي إلى انفجار أو انزلاق نحو مسارات لا تصبّ في مصلحة أحد".

