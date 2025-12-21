تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البعريني: نتمنى أنّ يبقى التقدم في الحراك الدبلوماسي إيجابيًا
Lebanon 24
21-12-2025
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عايد عضو تكتّل "
الاعتدال الوطني
" النّائب
وليد البعريني
بالاعياد، متمنيًا ان "يبقى التقدم في الحراك الدبلوماسي إيجابيًا لإرساء استقرار يحمي
لبنان
ويجنبه اي اعتداء إسرائيلي".
ونوه "بمباشرة الحكومة العمل على اقرار مشاريع قوانين تعالج الأوضاع المالية"، معتبرًا ان "الشق الاقتصادي والمعيشي يجب ان يكون أولوية في هذه المرحلة التي تظهر صعوبة الوضع"، كما أكد أن "المشاركة في الجلسة التشريعية أتت من أجل عدم تعطيل المشاريع التي تنعكس على حياة الناس ويومياتها". ودعا الجميع إلى "التحلي بالحكمة والتواضع، والابتعاد من منطق التخوين والاستقواء"، محذّرًا من "شخصنة
القضايا
وتكريس وَهم احتكار الحقيقة، فالتعطيل السياسي لا يجوز أن يُمارَس على حساب معيشة الناس وكرامتهم".
وعن الأمير المزعوم ختم: "ليست الفضيحة في انتحال صفةٍ أو تلفيقِ نفوذ، بل في هشاشةٍ سمحت للوهم بأن يتقدّم على الحقيقة. ما جرى يستوجب محاسبةً صارمة لكل من تواطأ أو سكت أو استثمر في الزيف، لأن الدول لا تُدار بالمكالمات الوهمية ولا تُبنى بالوساطات المزوّرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعريني: خطوات الحكومة فتحت الباب أمام المسار السعودي الإيجابي
Lebanon 24
البعريني: خطوات الحكومة فتحت الباب أمام المسار السعودي الإيجابي
21/12/2025 21:18:13
21/12/2025 21:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دبوسي يهنئ سلطنة عُمان بعيدها الوطني ويتمنى لها التقدم والازدهار
Lebanon 24
دبوسي يهنئ سلطنة عُمان بعيدها الوطني ويتمنى لها التقدم والازدهار
21/12/2025 21:18:13
21/12/2025 21:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": لقاء السفير الأميركي مع الدبلوماسيين الفلسطينيين بالأمم المتحدة كان إيجابياً
Lebanon 24
"أكسيوس": لقاء السفير الأميركي مع الدبلوماسيين الفلسطينيين بالأمم المتحدة كان إيجابياً
21/12/2025 21:18:13
21/12/2025 21:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نشعر بالثقة والإيجابية بشأن اتفاق غزة ورغم العوائق سنحرز مزيدا من التقدم
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نشعر بالثقة والإيجابية بشأن اتفاق غزة ورغم العوائق سنحرز مزيدا من التقدم
21/12/2025 21:18:13
21/12/2025 21:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتدال الوطني
وليد البعريني
دبلوماسي
إسرائيل
أمير ال
القضايا
لي بال
الحكمة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. دوي انفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس
Lebanon 24
بالفيديو.. دوي انفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس
14:11 | 2025-12-21
21/12/2025 02:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
Lebanon 24
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
13:38 | 2025-12-21
21/12/2025 01:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:30 | 2025-12-21
21/12/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط مخالفات خطيرة.. زعتر بنشارة الخشب!
Lebanon 24
ضبط مخالفات خطيرة.. زعتر بنشارة الخشب!
13:15 | 2025-12-21
21/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
12:56 | 2025-12-21
21/12/2025 12:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
14:39 | 2025-12-20
20/12/2025 02:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:11 | 2025-12-21
بالفيديو.. دوي انفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس
13:38 | 2025-12-21
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
13:30 | 2025-12-21
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:15 | 2025-12-21
ضبط مخالفات خطيرة.. زعتر بنشارة الخشب!
12:56 | 2025-12-21
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
12:40 | 2025-12-21
جمعية المصارف وُعِدت فأجلت
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 21:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 21:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 21:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24