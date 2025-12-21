تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

استقبال للهيئة الادارية الجديدة لجمعية متخرجي المقاصد

Lebanon 24
21-12-2025 | 07:52
أقامت الهيئة الادارية الجديدة لجمعية متخرجي المقاصد برئاسة الدكتور مازن شربجي حفل استقبال لمناسبة انتخابها. وقد حضر الى مقر الجمعية-الصنائع النائب محمد خواجة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار ممثلا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ، الرئيس تمام سلام، النائب والوزيرة السابقة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، الشيخ الدكتور أسامة حداد ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، النواب ابراهيم منيمنة، عدنان طرابلسي، بولا يعقوبيان، فيصل الصايغ، امين شري وملحم خلف، الوزراء السابقون خالد قباني، نهاد المشنوق، زياد مكاري ووليد الداعوق، النائب السابق علي بزي، العميد عماد الجمل ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، العقيد فراس شحادة ممثلا المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، رئيس المحاكم الشرعية القاضي محمد عساف".

كما حضر نقيب المهندسين فادي حنا، المستشار هيثم الصياد ممثلا محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام، رئيس تحرير مجلة هديل بسام عفيفي،اعضاء مجلس امناء جمعية المقاصد الاسلامية في بيروت مي مخزومي،غالب محمصاني وفادي درويش، مدير عام شؤون الرئاسة في مجلس النواب علي حمد، العميد عماد دمشقية، صائب سلام، الدكتور احمد دباغ، هشام جارودي، سمير حمود ورياض الصلح، رئيس الرابطة السريانة حبيب افرام، رئيس صندوق الزكاة القنصل محمد الجوزو، عضوا المجلس الشرعي الاسلامي الشيخ زياد الصاحب وعبدالله شاهين، اعضاء مجلس بلدية بيروت العميد محمود الجمل،عماد فقيه ومحمد مشاقة، منسق بيروت في تيار المستقبل محمد يموت، رئيس رابطة مخاتير بيروت مصباح عيدو وهيئتها الادارية، رئيس اتحاد الجمعيات البيروتية محي الدين كشلي واعضاء الهيئة الادارية، رئيسا بلدية بيروت السابقين الدكتور بلال حمد وعبدالله درويش، نقيب المحامين السابق فادي المصري وعضوا مجلس النقابة ايلي بازرلي ونادين حمادة وامينا السر السابقان توفيق نويري ومايا دياب،نقيب المهندسين السابق خالد شهاب واعضاء مجلس النقابة هيثم اسماعيل،بسام علي حسن ,احمد نجم الدين والأعضاء السابقون محمد سعيد فتحة، باسم عويني ومغير سنجابة، نقيب الصيادلة السابق صالح دبيبو، رؤساء جمعيات ثقافية واجتماعية، رئيسة مجلس امناء دار الايتام الاسلامية  ندى سلام ومديرها العام بشار قوتلي، رئيس جامعة الامام الاوزاعي القاضي فوزي ادهم، رئيس المركز الاسلامي علي عساف، رئيس جمعية الارشاد والاصلاح ابراهيم طقوش،رئيس جمعية رعاية اطفال المسلمين عصام بعدراني، رئيس جبهة الدفاع عن حقوق بيروت صائب مطرجي رئيس جمعية بادر  هشام طبارة، رئيس جمعية بيروت مدينتي مروان سلام، مدير عام مؤسسة مخزومي سامر صفح، رؤساء واعضاء المهن الحرة في الاحزاب والجمعيات الصديقة،وفعاليات بيروتية واعلامية ولفيف من المتخرجات والمتخرجين المقاصديين.

وشكر رئيس الجمعية الدكتور شربجي كل من حضر ، وخص الخريجين الذين منحوا ثقتهم للهيئة الادارية بالشكر على ثقتهم. واكد ان" امام الهيئة الكثير من العمل والنشاطات التي اُدرجت على روزنامة العام المقبل"، مشيرا الى ان "الجمعية وُجدت لتبقى البيت المفتوح أمام جميع المتخرجين من المدارس والثانويات التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية والتي تُعتبر جسراً من جسور العبور الى الوطن الذي نشأنا على محبته والتعلق به".

ووعد ب"مزيد من الفعاليات والنشاطات التي تصبّ في خانة خدمة الوطن والمجتمع وبيروت العاصمة الحبيبة واهلها"، مشدداً على "أهمية التعاون وتضافر الجهود والتكاتف والعمل يداً واحدة".

وختم بتوجيه التهاني بالاعياد، متمنياً ان "يحمل العام الجديد الخير والبركة والاستقرار لجميع اللبنانيين".
