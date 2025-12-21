الحاج حسن: من حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتدي علينا

أكد رئيس "تكتل الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن " يريد أن تجري الانتخابات في وقتها، وطيلة الفترة الماضية حاول كثيرون إما عزل الوطني الشيعي أو الإضرار به، ولكن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر".







جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة ل"حزب الله" في ، بالتعاون مع شعبة حورتعلا في دارة تامر أكرم المصري، بحضور مسؤول القطاع الثامن عباس مظلوم وفعاليات حزبية وبلدية وإختيارية وإجتماعية.







وأشار الحاج حسن إلى أن "العدو الصهيوني يمارس ضغط أمني وعسكري وسياسي للقضاء على وسلاحها ، ونحن نقول له بأن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن ومصالحه".







واعتبر أن "أولوية لبنان مقاومة وشعباً وجيشاً



هي: وقف العدوان، إنسحاب قوات من أرضنا، إطلاق الأسرى، ، ومناقشة إستراتيجية دفاع وطنية".







ولفت الحاج حسن إلى أن "لبنان التزم بتطبيق القرار 1701 بينما لم تلتزم به ولم تطبق اتفاق وقف أعمالها العدائية"، وختم: "لا مكان في قاموسنا للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا".

