Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحاج حسن: من حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتدي علينا

Lebanon 24
21-12-2025 | 07:55
Doc-P-1458137-639019257984033886.png
Doc-P-1458137-639019257984033886.png photos 0
أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "حزب الله يريد أن تجري الانتخابات في وقتها، وطيلة الفترة الماضية حاول كثيرون إما عزل الثنائي الوطني الشيعي أو الإضرار به، ولكن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر".

 

جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة ل"حزب الله" في البقاع، بالتعاون مع شعبة حورتعلا في دارة تامر أكرم المصري، بحضور مسؤول القطاع الثامن عباس مظلوم وفعاليات حزبية وبلدية وإختيارية وإجتماعية.

 

وأشار الحاج حسن إلى أن "العدو الصهيوني يمارس ضغط أمني وعسكري وسياسي للقضاء على المقاومة وسلاحها ، ونحن نقول له بأن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن لبنان ومصالحه".

 

واعتبر أن "أولوية لبنان مقاومة وشعباً وجيشاً 

هي: وقف العدوان، إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، ومناقشة إستراتيجية دفاع وطنية".

 

ولفت الحاج حسن إلى أن "لبنان التزم بتطبيق القرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم به ولم تطبق اتفاق وقف أعمالها العدائية"، وختم: "لا مكان في قاموسنا  للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا".
