تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في بلدة بقاعيّة... إفتتاح أكبر مغارة ميلادية في لبنان

Lebanon 24
21-12-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1458150-639019287588012388.jpg
Doc-P-1458150-639019287588012388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح الأب الياس مارون غاريوس أكبر مغارة ميلادية في لبنان، التي شيّدت على مساحة 2200 متر مربع في بلدة مجدلون- قضاء بعلبك، بحضور مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي ممثلا بالدكتور محمد كامل الرفاعي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك عباس العزير، رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، وفاعليات دينية وثقافية وبلدية واختيارية واجتماعية.

نصر

وأكد نصر ان "الوطن هو الأب والأم والحياة والفرح، ومنه نستلهم محبتنا وفرحنا، وهذه المناسبة تحمل عناوين الفرح والمحبة والتجذر بالأرض، وقد تم انجاز هذه المغارة بما يتناسب وروح العيد في بلدة تعكس روح المحبة والتعايش بين أبنائها".

غاريوس

بدوره رحب الأب غاريوس بالحضور، وشرح "معاني الحب والحياة والديمومة التي تجسدها المغارة، بأبعادها الجمالية، وما تضفيه من أحاسيس من شأنها رفع المستوى الايماني المتجسد بالحب والفرح الدائم".

ورأى أن "لبنان سينهض من جديد، والبيوت التي دُمرت سيعاد بناؤها من جديد، وهيرودوتس لا يستطيع بعد اليوم أن يفعل شيئا بين اللبنانيين".

الطفيلي

وقال الطفيلي: "جئنا اليوم من مدينة بعلبك إلى بلدة مجدلون، لنحتفل مع أهلنا مسلمين ومسيحيين بافتتاح المغارة الميلادية، تخليدا وتمجيدا لذكرى ولادة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، الذي يجمعنا بولادته ومحبته ورجائه".

وتابع: "هذه مناسبة جميلة جدا، جمعت الناس بكل أطيافهم ومشاربهم وطوائفهم، وهي دليل على الأمل والوحدة، وعلى عظمة هذا الشعب اللبناني الذي لا يستطيع أي عدو هزيمته، ولن تتمكن العواصف العاتية من الإساءة إليه وإلى أبنائه عندما يكون موحدا". 

ورأى الطفيلي أن "قوة هذا الوطن بوحدته وبعناصر قوته وليس بضعفه".

الهاشم

ومن جهته، رئيس "حركة الريف الثقافية" الدكتور الياس الهاشم، قال: "هكذا هي بعلبك الكبيرة بأهلها وبهياكلها، واليوم الأب الياس غاريوس من مجدلون يعلن للعالم: المسيح ولد هنا في أكبر مغارة في لبنان، وربما في الشرق الأوسط، ليؤكد في عمله الإبداعي الإيماني، أن بعلبك هي مهد المسيحية، كما هي مهد الإسلام، وليقول للعالم أن الكلمة اليوم صارت جسدا حلَّ بيننا بهذه الروعة والجمال".

وختم الهاشم معتبرا  أن "روعة هياكل بعلبك تضاهيها اليوم مغارة الأب غاريوس في مجدلون. هذه هي بعلبك، ولَّادة العباقرة والرِّجال الرِّجال، ونحن هنا نقول للعالم أجمع بأن المسيح ولد هللويا، ملك السلام آتٍ هللويا، السلام من بعلبك، السلام لكم، والسلام عليكم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية ضهر الصوان تفتتح أول سوق ميلادية بإضاءة شجرة الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في البترون.. افتتاح المعرض الميلادي السنوي للأشغال اليدوية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح القرية الميلادية في رأس بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يطّلع على تحضيرات افتتاح "القرية الميلادية" في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الشرق الأوسط

رئيس اتحاد

المسيحية

حسين علي

من جهته

مسيحية

ام علي

إيماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
Lebanon24
12:40 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24