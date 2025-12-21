تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية زغرتا - اهدن افتتحت مهرجان "ساحة العيد"

Lebanon 24
21-12-2025 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1458169-639019319325047534.jpg
Doc-P-1458169-639019319325047534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتُتح أمس مهرجان "ساحة العيد" في ساحة كنيسة سيدة زغرتا الاثرية، الذي نظمته بلدية زغرتا - اهدن بالتعاون مع مركز "مشروع أجيال" والذي تضمن قرية ميلادية مميزة .

شارك في الافتتاح النائب طوني فرنجية وزوجته رئيسة جمعية "دنيانا" لين زيدان فرنجية، النائب ميشال الدويهي، الوزير السابق زياد المكاري، النائب البطريركي على نيابة زغرتا - اهدن المطران جوزاف نفاع، رئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء بسام هيكل، رئيس بلدية زغرتا - اهدن بيارو زخيا الدويهي ورئيسة مركز "مشروع أجيال" مريان سركيس. 

كما حضر أنطوان الدويهي ممثلاً والده النائب السابق اسطفان الدويهي، منسق "التيار الوطني الحر" في زغرتا الزاوية جوزاف ساروفيم، أسعد كرم وابنته نور، المحامي يوسف الدويهي، ماريان باسل فرنجية، رئيسة الصليب الاحمر اللبناني في زغرتا الزاوية جوزفين فرنجية حرفوش، رئيس نادي روتاري زغرتا الزاوية جود صوطو، منسقة الانتشار في "تيار المردة" كارول دحدح، رئيس بلدية كفردلاقوس جيلبير نكد، رئيس بلدية مجدليا آتيان ليشا وأعضاء مجلس بلدية زغرتا - اهدن وممثلو جمعيات أهلية ومحلية.

"ساحة العيد" تضمنت سوقاً منوعاً استحدث بأكشاك تضمنت معروضات حرفية ومهارات يدوية وتذكارات وتنسيقات ومطاعم وألعاب وهدايا، وتستمر مشرعة أمام الزوار بعد تأمين مواقف مجانية لسياراتهم حتى ليل 23 الحالي، ويتخلل هذه الايام فعاليات مختلفة.

وشكر رئيس بلدية زغرتا - اهدن المهندس الدويهي كل الذين تعبوا لاقامة هذا المهرجان، معتبراً أن "فرح اليوم الاول حتم إقامة هذا النشاط كل سنة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
افتتاح السنة الطقسية في رعيّة إهدن – زغرتا بقداس
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة البيئة ناقشت مع رئيس بلدية زغرتا - اهدن ملف مكب النفايات
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين زغرتا–إهدن وRentokil لتعزيز الغطاء الأخضر ودعم البيئة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

رئيس اتحاد

مجلس بلدية

فرنجية

الصليب

التيار

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2025-12-21
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24