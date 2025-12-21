بلدية زغرتا - اهدن افتتحت مهرجان "ساحة العيد"

افتُتح أمس مهرجان "ساحة العيد" في ساحة سيدة زغرتا الاثرية، الذي نظمته بلدية زغرتا - اهدن بالتعاون مع مركز "مشروع أجيال" والذي تضمن قرية ميلادية مميزة .



شارك في الافتتاح النائب طوني وزوجته رئيسة جمعية "دنيانا" لين زيدان فرنجية، النائب ميشال الدويهي، الوزير السابق زياد المكاري، النائب البطريركي على نيابة زغرتا - اهدن المطران جوزاف نفاع، بلديات زغرتا والقضاء بسام هيكل، رئيس بلدية زغرتا - اهدن بيارو زخيا الدويهي ورئيسة مركز "مشروع أجيال" مريان سركيس.



كما حضر أنطوان الدويهي ممثلاً والده النائب السابق اسطفان الدويهي، منسق " " في زغرتا الزاوية جوزاف ساروفيم، أسعد كرم وابنته نور، المحامي يوسف الدويهي، ماريان باسل فرنجية، رئيسة اللبناني في زغرتا الزاوية جوزفين فرنجية حرفوش، رئيس نادي روتاري زغرتا الزاوية جود صوطو، منسقة الانتشار في " " كارول دحدح، رئيس بلدية كفردلاقوس جيلبير نكد، رئيس بلدية مجدليا آتيان ليشا وأعضاء زغرتا - اهدن وممثلو جمعيات أهلية ومحلية.



"ساحة العيد" تضمنت سوقاً منوعاً استحدث بأكشاك تضمنت معروضات حرفية ومهارات يدوية وتذكارات وتنسيقات ومطاعم وألعاب وهدايا، وتستمر مشرعة أمام الزوار بعد تأمين مواقف مجانية لسياراتهم حتى ليل 23 الحالي، ويتخلل هذه الايام فعاليات مختلفة.



وشكر رئيس بلدية زغرتا - اهدن المهندس الدويهي كل الذين تعبوا لاقامة هذا المهرجان، معتبراً أن "فرح اليوم الاول حتم إقامة هذا النشاط كل سنة".

