تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"ثانوية راهبات مار يوسف الظهور" احتفلت بتدشين كنيستها بعد إعادة ترميمها

Lebanon 24
21-12-2025 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1458182-639019348283490709.jpg
Doc-P-1458182-639019348283490709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إحتفلت "ثانوية راهبات مار يوسف الظهور" بتدشين كنيسة المدرسة بعد انجاز أعمال ترميمها، وذلك بقداس تخلله رتبة مباركة الكنيسة، ترأسه النائب الرّسولي لطائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار إسـايّان، بمشاركة لفيف من الآباء والكهنة، وبحضور النواب أسامة سعد، ميشال موسى وملحم خلف، رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري وجمع من الشخصيات وحشد من الأهالي والطلاب. وكان في استقبالهم مديرة الثانوية جولي أيوب والهيئتان الإدارية والتعليمية وراهبات المدرسة. ورافق القداس تراتيل ميلادية لكورال طلاب وطالبات الثانوية.

إسايّان

وتخلل القداس كلمة للمطران إسايّان بارك فيها تدشين الكنيسة وقال: "لقد جئنا الى هنا فرحين كي نقدم هذه الكنيسة المجددة والمرممة الى الله، فلنطلب اليه مبتهلين ان ينشر محبته علينا وان يبارك بقدرته هذا الماء الذي نرشّه على جدرانها مجتمعين على الايمان والمحبة" .

واعتبر أن "أهم من ترميم الحجر هو ترميم النفس"، وقال: "عندما نترمم من داخلنا، نرمم الكنيسة ونرمم هذه المدرسة ونرمم هذه المنطقة ونرمم كل المناطق ونرمم هذا البلد. فدون ترميم الإنسان الذي نحن جميعا مؤتمنون عليه لا ترميم لأي شي. لذلك عندما جاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، ذكّرنا بأننا لنبدأ من جديد يجب أن نذهب معه، وأن ندخل الى الصمت والصلاة، ليس لنسكت أو لأنه يجب أن نسكت، بل لأننا مدعوون للصمت الذي يجعل آذاننا تنفتح على كلمة الرب. نحن لا نترمم الا من خلال كلمة الرب، ومن أجل ترميم كل واحد منا لنستطيع أن نبني الإنسان الجديد الذي هو نحن، وكل انسان وضعه الرب بين أيدينا لنجعل من هذا المجتمع مجتمعاً يليق بالإنسان، ويليق بالرب الذي أوكلنا بهذا البلد ليكون دائماً يحمل رسالة".

أيوب

وبعد القداس ، تحدثت مديرة الثانوية فاستحضرت بداية كلمات لمؤسًِسة الرهبنة القديسة اميلي دو فيالار تقول فيها: "إذا اضطربت سفينة رهبنتنا بعاصفةٍ عنيفة، فابتهلوا إلى الربّ أن يكون دائمًا قائدها، لكي لا تُغرقها المياه. كلا، إنّي واثقٌة من ذلك: إنّ رهبنتنا، التي تأسّست وترسّخت عبر صلبانٍ كثيرة، لا بدّ أن تبقى من بعدي، وأن تظلّ أيضًا بعد رحيلي موضع حمايةٍ خاصّة من الله. وستواصل، على مدى زمن طويل، العمل من أجل مجده" .

وأضافت: "هذه الثقة التي تسلحت بها مؤسسة الرهبنة القديسة اميلي دو فيالار، حين تعرّضت لأزمة، نتسلح بها اليوم بحضوركم ومشاركتكم معنا اليوم، وهو دعم حيّ لمسيرة هذه الرسالة التربويّة والروحيّة. وفي زمن الميلاد، زمن النور والرجاء، نصلّي لكي نبقى دائماً مجتمعين ومتّحدين بالرسالة والإلتزام، ولتبقى سفينة هذه الرهبنة ثابتة، وتبقى مدارسنا رسالة حياة، وكنائسنا بيتاً جامعاً للمحبّة والخدمة".

وختمت أيوب بتوجيه الشكر للحضور ولكل شخص ساهم بترميم الكنيسة وبالتحضير لهذه المناسبة. وقالت: "الشكر الأكبر للّه الذي ألهم القديسة اميلي دو فيالار أن تؤسس هذه الرهبنة المنفتحة الجامعة والمتواضعة. وسلام كبير لراهباتنا ولسيدنا سيزار اسايان وللكورال ومدام الهام على جهودهم".

بعد ذلك، تقبلت ادارة وراهبات الثانوية بمشاركة المطران إسايّان التهاني بتدشين الكنيسة، حيث كانت مناسبة ايضاً لتبادل المعايدة بالميلاد المجيد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ثانويّة مار يوسف للرّاهبات الأنطونيّات – كسارة زحلة نظّمت "Café Philosophique" بعنوان "لبنان... شو الحل؟"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران يوسف سويف يحتفل بعيد مار ميخائيل في رعية بشنين – زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تكريم اللواء إدكار لاوندس في احتفال الاستقلال بثانوية الوردية – قرنة الحمرا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح "غابة ثانوية السفير"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

بهية الحريري

الرابع عشر

هذا البلد

الحريري

التربوي

من بعد

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2025-12-21
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24