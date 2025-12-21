على أوتوستراد القلمون... الشاب زياد تُوفي في حادث سير مروّع

تُوفي الشاب السوريّ زياد عيد الزاخو، متأثراً بجروحه التي أُصيب بها، جراء تعرّضه لحادث سير على أوتوستراد .

واصطدمت السيارة التي كان يقودها الشاب بعمود إلى جانب الطريق بعد إنحرافها فجأة.