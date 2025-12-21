تدريبات عسكرية في بعلبك على مدى يومين

صدر عن ـــ البيان الآتي:



ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 22 و 23 / 12 / 2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة القاع – ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

Advertisement