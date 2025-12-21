تدابير سير غدا في شكا ومن نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي أنه وإلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بتنفيذ أعمال صيانة في نفق شكا، تمّ إلغاء منع مرور السير ليلًا. إنما سيتم منع السير على المسلك المستحدث بعد نفق شكا، وتحويله إلى المسلك الغربي الأساسي المحاذي له باتجاه ، وذلك بغية إزالة بلوكات الباطون الموضوعة في وسط المسلك الشرقي باتجاه ، تمهيدًا لفتح المسلكين الشرقي والغربي أمام السير بشكل طبيعي، اعتبارًا من الساعة 9:00 من تاريخ 22-12-2025 ولحين الانتهاء.



2- ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تخطيط وترسيم حدود الأوتوستراد الساحلي – الشرقي الممتد من مفرق حتى مفرق .



تبدأ هذه الأعمال اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ 22-12-2025 ولغاية الساعة 4:00 من تاريخ 23-12-2025.



يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

