Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

تدابير سير غدا في شكا ومن نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا

Lebanon 24
21-12-2025 | 12:29
أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي أنه وإلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بتنفيذ أعمال صيانة في نفق شكا، تمّ إلغاء منع مرور السير ليلًا. إنما سيتم منع السير على المسلك الغربي المستحدث بعد نفق شكا، وتحويله إلى المسلك الغربي الأساسي المحاذي له باتجاه بيروت، وذلك بغية إزالة بلوكات الباطون الموضوعة في وسط المسلك الشرقي باتجاه الشمال، تمهيدًا لفتح المسلكين الشرقي والغربي أمام السير بشكل طبيعي، اعتبارًا من الساعة 9:00 من تاريخ 22-12-2025 ولحين الانتهاء.

2- ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تخطيط وترسيم حدود الأوتوستراد الساحلي – الشرقي الممتد من مفرق نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا.

تبدأ هذه الأعمال اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ 22-12-2025 ولغاية الساعة 4:00 من تاريخ 23-12-2025.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
