جمعية المصارف وُعِدت فأجلت

علم " " ان جمعية المصارف قررت عدم التصعيد في وجه "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" وتأجيل اي موقف من هذا الملف الى ما بعد الاعياد بعد تلقيها وعدا من مرجعية رئاسية بارجاء البحث في هذا الملف لمراجعته وسد الثغرات الفاضحة فيه".

Advertisement