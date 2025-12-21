ضبط مخالفات خطيرة.. زعتر بنشارة الخشب!

كُشف مؤخرًا عن مخالفات جسيمة في إحدى المطاحن في منطقة برّ الياس، حيث تبيّن قيام القائمين عليها بخلط نشارة وخشب مطحون مع الزعتر بهدف زيادة الكمية وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين. وقد أسفرت المداهمات عن ضبط أكثر من ألف شوال من الزعتر المعبّأ والمغشوش بنشارة الخشب، كان معدًّا للتسويق والبيع في .



ولم تقتصر المخالفات على الزعتر فحسب، إذ تبيّن أن أطنانًا من البهارات المنتهية الصلاحية كان يعاد تعبئتها وتغيير تواريخها، قبل طرحها مجددًا في الأسواق على أنها منتجات جديدة وصالحة للاستهلاك.



هذه الممارسات الخطيرة تعرّض صحة المواطنين لمخاطر جسيمة، إذ إن استهلاك مواد غذائية مغشوشة أو فاسدة قد يؤدي إلى أمراض مزمنة وخطيرة، ويُسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، وفي مقدّمها الأمراض السرطانية.



ويطالب مواطنون الجهات الرقابية والقضائية بتشديد المراقبة على المطاحن ومعامل الغذاء، ومحاسبة المتورطين بأقصى ، حمايةً للصحة العامة ومنعًا لتحويل موائد اللبنانيين إلى ساحة مفتوحة للغش والاستهتار بأرواح الناس.

Advertisement